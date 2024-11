VIDEO: Rita Ora sa na odovzdávaní cien rozplakala pri emotívnej spomínke na Liama Payna

Speváčka Rita Ora počas udeľovania MTV Europe Music Awards vzdala hold zosnulému členovi skupiny One Direction.

„Chcem si na chvíľu spomenúť na niekoho, kto nám bol veľmi, veľmi drahý. Nedávno sme ho stratili a bol veľkou súčasťou môjho sveta a sveta MTV. Myslím, že pre vás doma a pre všetkých tu znamenal veľa,“ povedala na udeľovaní hudobných cien.

S Liamom nahrali v roku 2018 spoločný duet For You. Dodala, že bol jedným z najmilších ľudí, ktorých poznala. Vzápätí sa rozplakala. „Mal to najväčšie srdce. Vždy ponúkol pomoc, ako len mohol. Priniesol toľko radosti do každej miestnosti, do ktorej vošiel, a zanechal na tomto svete svoju stopu. Nájdime si chvíľu, aby sme si ho uctili."



Ora potom predstavila spomienkové video s Paynovými fotografiami, ktoré sprevádzala pieseň Night Changes od skupiny One Direction. O niekoľko dní uplynie mesiac, odkedy speváka našli mŕtveho v Buenos Aires.



Slávnostný ceremoniál sa tento rok konal v Manchestri. Naposledy sa v Spojenom kráľovstve konal v Londýne v roku 2017. Taylor Swift si odniesla štyri ceny, za ňou nasledovali Raye, Sabrina Carpenter, Tyla a Benson Boone.