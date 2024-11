Vyšiel teaser na 3. sériu White Lotus: Sleduj nové exotické prostredie aj debut hviezdy k-popu

Streamovacia platforma Max zverejnila krátky teaser k očakávanej tretej sérii obľúbeného seriálu White Lotus. Najväčší rozruch spôsobili tvorcovia obsadením speváčky a raperky Lisy z k-popovej skupiny BLACKPINK do jednej z rolí. Ide o jej herecký debut a mnohí sa na jej výkon tešia. V krátkej ukážke odhalili viac z jej hereckej úlohy.

V klipe je počuť, ako Lisa hovorí: „Vitajte v hoteli The White Lotus v Thajsku,“ mnohí teda predpokladajú, že bude zastávať pozíciu jednej z hostiteliek pohostinstva na ostrove.

Welcome to #TheWhiteLotus in Thailand.



Season 3 of the HBO Original Series is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/G0ZNaP01UR