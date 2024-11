Rihanna sa kvôli voľbám v USA pohádala s fanúšikmi v komentároch na Instagrame. Chcela voliť, no nemá americké občianstvo

V komentároch ju sledovatelia skritizovali. Speváčka sa však nedala a sarkasticky im odpovedala.

V utorok sa konali americké prezidentské voľby. Obyvatelia si vyberali medzi demokratickou kandidátkou Kamalou Harris a republikánom Donaldom Trumpom. Do podpory jednotlivých kandidátov sa počas kampane zapojili viaceré celebrity. V deň volieb sa k udalosti vyjadrila na svojom Instagrame aj Rihanna.

Napísala, že nemá americké občianstvo, no do volebných miestností by sa rada dostala s pasom svojho syna. Aj napriek tomu, že si robila srandu, mnohí sa do nej začali obúvať v komentároch. Nepáči sa im, že roky v USA žije, no nemá občianstvo. Speváčka im nezostala nič dlžná a sarkasticky na komentáre odpovedala.

„Voliť nelegálne je zločin. Mala by byť zatknutá za to, že sa o to pokúsila,“ napísala na Instagrame používateľka. „Drž hubu, Karen,“ pohotovo reagovala speváčka.

„Je to ironické, mohla by voliť. Musela by si však vystaviť dokument, že volí ako imigrant, keďže nemá naše občianstvo. Mám pocit, že niekoho systém odmietol alebo sa tak aspoň správa, ako všetci,“ odkazuje iná žena. „Milujem svoj barbadoský pas. Prišla som sem pracovať a platiť dane. Nemáš začo,“ vrátila úder speváčka.

„Volila som za zatvorené hranice, deportácie a vyhýbanie sa zahraničným konfliktom. Potraty nie sú zrejme ani zďaleka tak dôležité ako ich prezentujete,“ píše ďalšia používateľka. „Tebe je*e. A tak isto aj Amerike, o ktorej snívaš,“ reaguje Rihanna.