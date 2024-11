Hasbulla aj napriek tomu, že má 22 rokov, meria iba 102 centimetrov.

Pár dní dozadu bol Mike Tyson hosťom podcastu All the Smoke Fight. V rozhovore americký boxer prezradil, aké bolo jeho stretnutie so známym tiktokerom Hasbullom. Keď sa s ním stretol prvýkrát, myslel si, že ruská osobnosť sociálnych sietí je dieťa.

Ako uvádza Complex, v podcaste Tyson hovoril o všetkých možných zápasoch svojej kariéry, o vážnom zranení po páde z hoverboardu a nevyhol sa ani rozprávaniu o stretnutí s Hasbullom. Vtedy internetom kolovalo video, na ktorom boxer berie tiktokera do náručia a okusuje mu ucho, pretože si myslel, že je to len dieťa.



Keď sa ho moderátor spýtal, či je to video skutočné, zasmial sa a odpovedal: „Myslel som si, že je to dieťa. Taký už som s deťmi. Pritom má asi 26 rokov.“ Jeho trpasličí vzrast spôsobený dwarfismom mu dodáva detský vzhľad, čo niektorých ľudí vedie k mylnému presvedčeniu, že je v skutočnosti oveľa mladší.

Mike Tyson sa teraz pripravuje na svoj zápas s Jakeom Paulom. Stretnúť v ringu sa mali už v júli, kvôli zdravotným problémom Tysona to však museli preložiť. Najnovšie dokonca o ich príprave na zápas vzniká seriál – Countdown: Paul vs. Tyson (1. séria) - Netflix Original. Prvá epizóda poskytuje pohľad do zákulisia príprav Jakea Paula a Mikea Tysona na ich veľký zápas.