TOP 15 beauty darčekov na Vianoce, s ktorými spravíš radosť každej milovníčke kozmetiky. Potešíme aj tvoj rozpočet

S týmto výberom to trafíš do čierneho.

Obdobie, keď všetci začneme pociťovať stres z nákupu vianočných darčekov, je takmer tu. Sviatky pokoja sa niekedy nezaobídu bez nákupného šialenstva (trocha paradox, však?). Aby sme ti trocha stresu ušetrili, pripravili sme pre teba 15 skvelých tipov na darčeky, ktoré potešia každú beauty či skincare fanatičku. Potešíme aj tvoju peňaženku, pretože v zozname nájdeš hneď niekoľko produktov do 20 eur. Samozrejme, nájdu sa tam aj darčeky vo vyšších cenových kategóriách.

Jediné, čo v tomto zozname nenájdeš, sú tipy na parfum. Keďže dobrej vône nie je nikdy dosť, túto tému sme spracovali do dvoch samostatných článkov.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

The Ordinary The Clear Set

darčeková sada pre pleť

17 €

Dobrá a účinná kozmetika nemusí zruinovať rozpočet. Na tvoj nákupný zoznam sme vybrali tento set od značky The Ordinary, ktorú milujeme nielen pre účinky produktov, ale aj pre ich cenovku. The Clear Set obsahuje 3 produkty, ktoré hydratujú pleť a pomáhajú jej zbaviť sa nedokonalostí. Balíček obsahuje penu na vyčistenie tváre, sérum s kyselinou salicylovou a hydratačný krém.

Zdroj: Notino / The Ordinary

Nuxe Huile Prodigieuse

multifunkčný suchý olej na tvár, telo a vlasy

16 € (12,80 € s kódom BLACK)

Multifunkčné suché oleje Nuxe sú už ikonickým beauty produktom, ktorý milujú generácie. Najlepšie na nich je, že nezanechávajú pocit mastnoty, ale saténovo hebkú pokožku. Sú vhodné na tvár, telo aj vlasy.

Zdroj: Notino / Nuxe

Matrix Food For Soft

darčeková sada (pre poškodené vlasy)

38,80 € (31,04 € s kódom BLACK)

Sťažuje sa tvoja frajerka, sestra alebo mama na vzhľad svojich vlasov? Dopraj im starostlivosť ako zo salónu. Set obsahuje hydratačný šampón, kondicionér a olejové sérum. Produkty obsahujú kyselinu hyalurónovú a avokádový olej – tieto zložky pomáhajú s rozčesávaním vlasov a zanechajú ich hebké a jemné.

Zdroj: Notino / Matrix

ZEEN by Roal Collagen Lemon

výživový doplnok

44,10 €

Strata kolagénu je prirodzený proces starnutia. Ak máš pred 30-tkou, nie je na škodu ho začať dopĺňať aj pomocou výživových doplnkov či stravy. Okrem toho, že vlasom, pokožke a nechtom dodáva pevnejší vzhľad, vyživuje kĺby a pomáha s regeneráciou svalov. Kolagén od značky ZEEN by Roal obsahuje 100 % čistý morský kolagén, vitamín C, ktorý zlepšuje vstrebávanie kolagénu a kyselinu hyalurónovú, ktorá vypĺňa štruktúru kolagénových vláken.

Zdroj: Notino / ZEEN by Roal

KORIKA SuperFruits Everyday Set of 7 Face Sheet Masks

sada pleťových masiek

19,50 € (15,60 € s kódom BLACK)

Ak plánuješ kúpiť darček pre nejakého skincare fanatika, toto je stávka na istotu. Kto by predsa neocenil kvalitnú látkovú masku? V sete nájdeš spolu 7 látkových masiek, pričom každá má inú kombináciu účinných látok. Nehovoriac o tom, že je to budget friendly darček, za ktorý nedáš viac ako 20 €.

Zdroj: Notino / Korika

Beauty Of Joseon Red Bean Refreshing Pore Mask

pleťová maska

19,10 € (16,23 €)

Ílová pleťová maska od známej kórejskej značky Beauty Of Joseon je našim posledným tipom pre hydratovanú pleť. Zloženie pomáha zbaviť pleť všetkých druhov nečistôt, zlepšiť jej štruktúru a absorbovať nadbytočný kožný maz bez pocitu vysušenia. Po opláchnutí masky pleť zostáva jemná a pružná.

Zdroj: Notino / Beauty Of Joseon

Eggo Sonic Skin Cleanser

čistiaci sonický prístroj na tvár

59,90 € (50,91 € s kódom BLACK)

Sonické vajíčko dotiahne čistenie pleti k dokonalosti. Jemnými vibráciami odstráni všetky zvyšky make-upu a odumreté bunky a účinne vyčistí rozšírené a upchaté póry. Má až 5 stupňov rýchlostí, ktoré umožňujú prispôsobiť si čistenie potrebám pleti. Najlepšie na tom je, že na jedno nabitie vydrží až dva mesiace.

Zdroj: Notino / eggo

Zoë Ayla Jade Facial Roller And Gua Sha Tool

masážna pomôcka na tvár

13 € (10,40 € s kódom BLACK)

Roller alebo masážny kameň gua sha pomáha nielen s lepším vstrebávaním skincare produktov, ale aj bojovať proti vzniku vrások. Po takejto masáži pleť vyzerá vypnutá, žiarivá a kontúry tváre sú výraznejšie. Gua sha by nemala chýbať v kozmetickej taške žiadneho beauty nadšenca. My sme vybrali cenovo dostupný set, ktorý by sa mal zmestiť do každého rozpočtu. Na rôznych e-shopoch samozrejme nájdeš aj oveľa drahšie verzie.

Zdroj: Notino / Zoë Ayla

MAC Cosmetics Connect In Colour Eye Shadow Palette

paletka očných tieňov

41,60 € (33,28 € s kódom BLACK)

Ak plánuješ kúpiť darček žene, ktorá sa rada líči, s dobrou paletkou očných tieňov naozaj nemáš čo pokaziť. Odporúčame ti siahnuť po neutrálnych farbách v hnedo-béžových odtieňoch – sú univerzálne, vhodné na rôzne príležitosti a hodia sa väčšine. Do tvojho nákupného zoznamu sme vybrali paletku z dielne MAC Cosmetics, ktorá obsahuje kombináciu matných, trblietavých aj lesklých tieňov. Obdarovaná tiež ocení príjemnú textúru a vysokú pigmentáciu.

Zdroj: Notino / MAC

NYX Professional Makeup Holiday Fat Oil

darčeková sada na pery

24,90 €

Set obsahuje kombináciu olej na pery v rôznych farbách. Ľahké zloženie poskytuje 12-hodinovú hydratáciu a dodávajú perám príjemný pocit, zvodný lesk a farebný nádych. Obdarovaná tiež ocení, že oleje nemajú lepivú konzistenciu.

Zdroj: Notino / Nyx

theBalm Double Crosser®

paletka na tvár

18,20 € (14,56 € s kódom BLACK)

Naše odporúčania na dekoratívnu kozmetiku zakončíme paletkou na tvár značky theBalm. Obsahuje bronzer, lícenku a rozjasňovač. Všetky farby majú vysoko pigmentované a krémové zloženie, ktoré vydrží celý deň. Plusové bodíky udeľujeme aj za nápaditý dizajn a praktické balenie. Zároveň je pomerne budget friendly – za menej ako 20 € podaruješ rovno tri skvelé produkty.

Zdroj: Notino / theBalm

Real Techniques Everyday Essentials

sada štetcov

21,30 € (17,04 € s kódom BLACK)

Dokonalý make-up sa nezaobíde bez kvalitných štetcov. Vybrali sme sadu, ktorá je ideálna na každodenné líčenie – obsahuje veľký štetec na púder, hubku na make-up, štetec na lícenku alebo bronzer, štetec na rozjasňovač a guľatý štetec na očné tiene.

Zdroj: Notino / Real Techniques

BrushArt Hair Heatless hair curling set

sada na natáčanie vlasov

15,40 €

Už je to nejaký ten piatok, čo TikTok zaplavili rôzne videá, ako si vytvoriť prirodzené kučery aj bez tepelnej úpravy. Aj keď tieto kreácie na prvý pohľad vyzerajú bizarne, fungujú. Okrem sady na natáčanie tento darček obsahuje aj niekoľko perlových sponiek pre elegantný vzhľad.

Zdroj: Notino / BrushArt

Silk'n LED

ošetrujúca LED maska

420,90 € (336,72 € s kódom BLACK)

Tento tip je pre štedrejší rozpočet. LED maska na tvár síce vyzerá trocha sci-fi, ale ide o technológiu, ktorú bežne používajú kozmetické salóny. V tomto prípade však ide o domácu verziu tohto ošetrenia. LED diódy v maske produkujú fotóny s rôznymi vlnovými dĺžkami, ktoré majú na pleť rôzne účinky. Napríklad, červené svetlo sa používa na boj proti vráskam, modré svetlo proti akné či žlté svetlo proti začervenaniu.

Zdroj: Notino / Silk'n LED

BRAUN Silk-expert PRO PL5157 IPL

IPL epilátor

379,99 €

Aj značka BRAUN preniesla ošetrenia zo salónov do domáceho prostredia. S IPL epilátorom sa dá laserová epilácia spraviť aj doma na gauči – pre dosiahnutie hladkej pokožky bez chĺpkov je potrebné robiť si epiláciu v pravidelných intervaloch. Tento IPL epilátor je vhodný na celé telo, vrátane tváre a intímnych partií.