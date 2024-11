10 neodolateľných vôní pre mužov ako vianočný darček. Daruj mu parfum, ktorý naozaj ocení

Veríme, že nájdeš správny darček pre osobu, na ktorej ti záleží.

Naozaj dobrý parfum je darček, ktorý poteší – ak teda vyberieš správne. Aby sme ti uľahčili rozhodovanie, vybrali sme niekoľko parfumov s odlišným zložením a akordmi z rôznych cenových kategórií. Nájdeš tu ikonické Byredo, ale aj istotu v podobe vôní z dielne YSL či Dior. Myslíme si, že s parfumom z nášho výberu nešliapneš vedľa.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Gucci Guilty Pour Homme

100 € (za 60 ml)

Parfuméri Quentin Bisch a Nathalie Cetto sa rozhodli využiť vzácne ingrediencie z originálnych vôní Gucci Guilty, no v tomto prípade ešte v koncentrovanejšej verzii. Parfum spočiatku vonia po pomarančových kvetoch a muškátovom oriešku. Postupne odhaľuje kvetinové tóny kosatca, ktoré v závere dopĺňajú hrejivé drevité tóny AmbrofixTM a pačuli.

Zdroj: Notino / Gucci

Chanel Bleu de Chanel

88,99 € (za 50 ml)

Toaletná voda Chanel Bleu de Chanel je veľmi energická a aromatická. Už pri privoňaní zaujme kombinácia štipľavého korenia, citrusov a mäty. Vonná kompozícia sa následne rozvinie do jasmínu a vetiveru. Záver tvoria drevité tóny cédra, santalového dreva, pačuli a ostrý zázvor.

Zdroj: Notino / Chanel

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme

67,12 € (za 50 ml)

Spicebomb Extreme je extrémne korenistá a ideálna skôr na chladné mesiace. Rozhodne ide o parfum, ktorý púta pozornosť. V tomto flakóne sa skrýva nečakaná kombinácia levandule s rascou, škoricou a šafranom. Intenzitu vône podčiarkuje tabak a vanilka.

Zdroj: Notino / Viktor & Rolf

Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme Le Parfum

62,16 € (za 60 ml)

YSL La Nuit de L'Homme Le Parfum je vhodná predovšetkým na špeciálne príležitosti a večerné nosenie. Túto vôňu by sme označili ako neodolateľne hot. Úvod vonnej kompozície patrí sviežemu bergamotu, ktorý je okorenený čiernym korením a hviezdičkami anízu. Následne prechádza do omamnej sladkej, bylinkovo-pižmovej vône, ktorá sa prelína levanduľou a šťavnatými ovocnými tónmi. V závere sa odhalí exotické pačuli, vanilka a vetiver.

Zdroj: Notino / YSL

BYREDO Desert Dawn

240 € (za 100 ml)

Ikonické unisexové parfumy Byredo sme z nášho zoznamu nemohli vynechať. Táto vôňa zosobňuje teplé a zemité tóny púšte. Spočiatku kombinuje hrejivý kardamón s lupeňmi ruže, ktoré postupne prechádzajú do cédra a santalového dreva. Odporúčame ju skôr na chladnejšie dni.

Zdroj: Notino / Byredo

BYREDO Discovery Collection

129 € (3 x 12 ml)

Parfumy Byredo milujeme, preto sú v našom výbere hneď dvakrát. Discovery set je stávka na istotu, pretože obdarovanému tak dáš hneď niekoľko vôní, ktoré môže striedať podľa nálady a príležitosti. Tento set obsahuje hneď tri ikonické unisex vône – Gypsy Water, Blanche, Bal D'Afrique.

Gypsy Water kombinuje citrusové tóny, santalové drevo a vanilku, Blanche zas kvetinové tóny ako ružové korenie, fialky a pivonky. V prípade Bal D'Afrique ide o veľmi orientálnu vôňu.

Zdroj: Notino / Byredo

Loewe Solo Cedro

81,90 € (za 50 ml)

Toaletná voda z dielne Loewe Solo Cedro je inšpirovaná západmi slnka. Vystihujú ju citrusy, drevité tóny a korenie. Solo Cedro predstavuje súhru muškátového orieška, ambry, borievky a bazalky. Túto kombináciu dopĺňa šťavnatá talianska mandarínka, maté, červené korenie a levanduľa. Ak hľadáš vôňu, ktorá nie je tuctová a nemá ju každý druhý, Solo Cedro je skvelou voľbou.

Zdroj: Notino / Loewe

Maison Margiela REPLICA Under the stars

44,96 € (za 30 ml)

Ani unisexová toaletná voda zo série REPLICA z dielne Maison Margiela nemohla chýbať v našom výbere. Do tvojho darčekového zoznamu sme vybrali vôňu Under the Stars, ktorá je inšpirovaná spomienkami na hrejivé letné noci a preto je vhodná predovšetkým na večerné nosenie. Zloženie vône obdarovaného prenesie do divokého lesa a to vďaka kombinácii čierneho korenia a škoricových listov, do ktorej sa po chvíli pridá cédrové drevo, dymové tóny oudu, ambry a kože.

Zdroj: Notino / Maison Margiela

Yves Saint Laurent MYSLF

58,24 € (za 60 ml)

MYSLF vonia ako elegantný a moderný muž – obsahuje tóny pomarančového kvetu, srdca pačuli, ambry a tabaku a podľa nás by sa pokojne zmestil aj do kategórie unisex. Je trochu svieži, trochu zemitý a hlavne neskutočne sexi. Plusové body udeľujeme za elegantný čierny flakón, ktorý je navyše aj opätovne plniteľný.

Zdroj: Notino / YSL

DIOR Dior Homme Intense

75,30 € (za 50 ml)

Takto si predstavujeme elegantnú a gentlemanskú vôňu. Je teplá, masculína, ale nie príliš – čo zdôrazňuje aj jeho jantárová farba. Odporúčame ju skôr večer a na chladnejšie dni. Po prvom privoňaní cítiť výrazne kvetinové tóny kosatca. Parfum sa postupne odhaľuje do drevitých tónov ambry a borievky.