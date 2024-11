MrBeast vyliezol na najvyššiu budovu sveta. Stal sa tak ôsmym človekom, ktorý sa dostal na vrchol Burj Khalifa

Čo všetko sa dá kúpiť za 500-tisíc?

Mr Beast je jeden z najznámejších youtuberov na svete a jeho kanál sa stal populárnym vďaka jeho uleteným videám, kde míňa alebo rozdáva balíky peňazí. V jeho najnovšom videu však išiel zas o niečo ďalej a vyliezol na najvyššiu budovu na svete.

V najnovšom videu Jimmy Donaldson alebo MrBeast, ako ho väčšina ľudí pozná, so svojou partiou ukazuje zážitky, ktoré si môžeš kúpiť od 1 dolára do 500-tisíc. Po michelinskom obede v horkovzdušnom balóne, ponorkovej expedícii a lete v nulovej gravitácii sa crew presunula do jednej z najluxusnejších metropol na svete – do Dubaja.

Ako veľké finále drahého videa si youtuber pripravil výstup na Burj Khalifa, najvyššiu budovu na svete, ktorá meria až 828 metrov. Donaldson sa najskôr vyviezol výťahom vyše 160 poschodí, no potom ho čakalo nemilé prekvapenie – posledných skoro 300 metrov musel vyliezť po rebríkoch. Nakoniec výzvu zvládol a stal sa tak ôsmym človekom, ktorý sa dostal na vrchol Burj Khalifa.

„Och, nemal som sa pozerať dole, to je strašidelné. Asi budem vracať,“ povedal Mr Beast, keď sa dostal na vrchol budovy.

Na konci videa fanúšikov vyzýva, aby prekonávali svoju komfortnú zónu. Sám sa vraj bojí výšok a toto pre neho nebolo ľahké, no vždy, keď sa prekoná, niečo sa o sebe naučí.