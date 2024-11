Rok som chodila s členom Svedkov Jehovových. Ukrývať sme sa museli aj vtedy, keď sme venčili psa

Netušila som, že ma čaká náročná cesta plná obmedzení, ktoré ovplyvnia náš vzťah. Spoznávanie jeho života a komunity svedkov Jehovových mi otvorilo oči o systéme, ktorý riadi každý ich krok.

Cez Tinder som sa zoznámila s mužom, s ktorým som mala v pláne precestovať svet a vytvoriť si spoločnú budúcnosť. No čo sa na začiatku javilo ako klasický vzťah plný spoločných snov, postupne odkrylo temnejšiu stránku jeho minulosti a rodinného života, ktorý ovládala prísna komunita.



Z nevinnej debaty o viere sa postupne stal rozhovor o pravidlách, ktoré formovali celý jeho život. Ako som spoznávala jeho svet, pochopila som, že byť svedkom Jehovovým je viac než len vierovyznanie. Je to systém, ktorý ovláda každý krok ich života, a že ak by sa chcel oslobodiť, stratí nielen komunitu, ale aj najbližšiu rodinu.

V tomto článku si prečítaš: Prečo sa môj partner snažil skrývať náš vzťah pred jeho rodičmi.

Ako sme oslavovali Vianoce.

Prečo sa svedkovia Jehovovi nezúčastňujú volieb

Aké dôsledky čakajú na tých, ktorí sa odvážia opustiť komunitu

Prečo je to pre mnohých z nich psychicky náročné.

Aj Jehovisti majú Tinder

S Tomášom sme sa spoznali vo februári cez Tinder, obaja sme bývali v rovnakom meste a po pár dňoch písania sme sa rozhodli stretnúť naživo. Prvé rande bolo také príjemné, až ma prekvapilo, ako sme si rozumeli. Po pár minútach sme zistili, že máme množstvo spoločných záujmov a najviac nás spájala vášeň pre cestovanie. Hodiny sme sa rozprávali o destináciách, ktoré by sme chceli preskúmať, a nadchýňali sme sa myšlienkou spoločných ciest.

Občas sme sa dotkli aj tém viery, ale nikdy to nebolo nič konkrétne. Vedela som len to, že verí v Boha. Vyrastala som v kresťanskej rodine, no momentálne som ateistka, a tak som to nevnímala s predsudkami. Lenže v marci prišla prvá správa, ktorá vo mne vyvolala otázky: „Mal som talk s mamou a presviedčala ma, že môj štýl života sa Bohu nepáči a že je z toho nešťastná.“

V tej chvíli mi to pripadalo ako forma psychického nátlaku, ale nechcela som to riešiť cez správy. Počkala som, až sa stretneme osobne, a spýtala som sa ho priamo. Po chvíli váhania priznal, že jeho rodina patrí k svedkom Jehovovým a že v tejto viere vyrastal. Tým sa náš vzťah začal meniť. „Väčšina mojich kamarátov sú svedkovia, s inými deťmi som sa ani nemohol poriadne baviť,“ hovoril. „Oni veria, že by to len zabíjalo čas. Mal som sa venovať Bohu a vždy sa ma snažili držať mimo ‘svetských’ názorov.“