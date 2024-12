Daniela a Milan odišli od Jehovových svedkov: Vedúci zboru sa detailne pýtajú na sexuálne polohy a koľko to trvá (Rozhovor)

„Keď som mal 9 rokov, videl som komédiu RRRrrrr!!!, kde boli od pása hore nahí neandertálci. Mal som z toho také výčitky, že ako 9-ročný chlapec som prisahal Bohu, že si už nikdy ten film nepozriem, len aby ma nezatratil,“ spomína Milan.

Daniela a Milan sa spoznali ako tínedžeri. Ich cesty sa rozišli, keď sa ona vydala a odišla žiť do Mexika. Obaja o sebe hovoria, že boli od malička rebeli, ktorých zaujímal svet okolo. V spoločenstve sa však azda najviac previnili tým, že sa Daniela plánovala rozviesť a chceli začať spoločný život.

„Narazili sme na pravidlá, že ak sa niekto chce rozísť s manželským partnerom, ale nedošlo k podvodu, tak je to zakázané. Čiže ak je to násilník, ktorý ženu vyslovene uráža, alebo sa jej aj vyhrážal smrťou, tak to pre nich stále nie je dôvod na rozvod. To bola pre nás posledná kvapka,“ hovorí Milan.

„Nechceli by sme o ostatných svedkoch hovoriť nenávistným spôsobom, lebo tí ľudia sú oklamaní rovnako, ako sme boli my. Skrz tento rozhovor by sme im chceli niečo odkázať, lebo je možné, že to bude jediná cesta, aby si od nás ešte niečo prečítali. Bežný rozhovor s nami už mať nebudú,“ dodáva.

V rozhovore nám porozprávali o živote v spoločenstve, o prísnych pravidlách, o období, keď sa od náboženskej organizácie rozhodli definitívne dištancovať aj o tvorbe v kapele Klipers. „Priatelia, s ktorými si prežil celý život a ktorí s tebou prešli aj ťažkými chvíľami, sa na základe jedného vyhlásenia z pódia, že už nie si Jehovov svedok, prestanú zo dňa na deň s tebou rozprávať. Často pritom veria, že je to správne,“ opisuje Milan situáciu, ktorá nastala po ich odchode.

Keď som mala asi 11 rokov, na programe ma začali riešiť, lebo som si dala nejaký lesk na pery a vraveli mi, že vyzerám ako prostitútka.

V tomto článku si prečítaš: Ako vyzerajú vypočúvania na tzv. právnom výbore či v tzv. bočnej miestnosti.

Za čo svedkom hrozí vylúčenie zo spoločenstva.

Ako vyzerá špehovanie „neposlušných“ členov a či sa medzi sebou udávajú starším.

Prečo má podľa nich Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia prvky sekty.

Ako si starší medzi veriacimi upevňujú moc a aké praktiky na to využívajú.

Prečo Jehovov svedok nemôže byť hudobník.

Čo by odkázali kamarátom, ktorí s nimi zo dňa na deň prerušili kontakt.

Ako vyzeralo vaše detstvo?

Milan: Na detstvo sa nemôžem sťažovať. Moji rodičia boli dobrí. Chodili sme na bohoslužby a všímal som si, že máme iné sviatky, než ostatné deti v škole. Ale nebolo to niečo, čo by mi vadilo. Rodičia mi dávali darčeky vlastne v ktorúkoľvek časť roka. Mal som pocit, že mám sviatky dokonca častejšie.

Bol tam však taký všadeprítomný strach z Božieho súdu. Keď som mal 9 rokov, videl som komédiu RRRrrrr!!!, kde boli od pása hore nahí neandertálci. Mal som z toho také výčitky, že ako 9-ročný chlapec som prisahal Bohu, že si už nikdy ten film nepozriem, len aby ma nezatratil. Nechcem sa týmto vysmievať, čomu ľudia veria, ale aby sa malé dieťa takto bálo Božieho súdu, to je choré. A to je atmosféra, ktorá tam panuje. Čo sa týka kvality detstva, zábavy a činností s rodičmi, či napríklad výchovy otec - syn, tak to bolo super.

Zdroj: Archív Daniela a Milan

Daniela: Keď si spomeniem na komunitu, tak tam boli viaceré zvláštne situácie. Keď som mala asi 11 rokov, na programe ma začali riešiť, lebo som si dala nejaký lesk na pery a vraveli mi, že vyzerám ako prostitútka. Môj ujo mi raz dokonca povedal, že je škoda, že som sa nenarodila ako chlapec, pretože som veľmi inteligentná a organizácia by ma mohla použiť, ale takto som len žena.

Je všeobecne známe, že Svedkovia Jehovovi neoslavujú Vianoce, narodeniny, nemôžu voliť ani darovať či prijať krv. Čo ďalšie ste museli alebo naopak nesmeli robiť?

Milan: Všetky tieto veci majú reálne zakázané, aj keď sa v médiách niekedy tvária, že to tak nie je. Dosť sa tam rieši aj fajčenie a samozrejme sex pred svadbou.

Daniela: Ak si medzi svedkami nejaká individuálna osobnosť a je na tebe vidieť, že si iný, to sa im veľmi nepáči a vnímajú to ako rebéliu.

Zdroj: Archív Daniela a Milan

Čo je najväčším hriechom, ktorého sa jehovista nesmie dopustiť?