Diskusia s Adelou Vinczeovou, gastro nebo a očarujúca fashion šou. Takto to vyzeralo na VIP párty nového Auparku (REPORTÁŽ)

V stredu 23. októbra sa z nákupného strediska stalo stretnutie celebrít, umelcov a módnych návrhárov.

Bratislavské nákupné centrum Aupark otvorilo 24. októbra svoje rozšírenie, ktoré si zamiluje nejeden nákupný maniak. Deň pred oficiálnym „unboxingom“ sa uskutočnila exkluzívna párty, ktorá premenila priestory nákupného centra na miesto plné influencerov, módy, hudby a skvelého cateringu. Refresher tu, samozrejme, nemohol chýbať – prečítaj si našu reportáž z eventu.

Toto ťa čaká v novom Auparku

V stredu o dopoludňajších hodinách sme sa zúčastnili tlačovej konferencie v Auparku Cinema City. Predstavitelia Auparku a spoločnosti Wood & Company nám vysvetľovali, ako prebiehal proces od prvotného nápadu novej výstavby po realizáciu a na čo sa návštevníci môžu tešiť.

V novo-otvorenej časti teraz nájdeš moderný Reserved a Zaru, ktorá je vybavená efektívnymi službami. Odteraz si môžeš rezervovať skúšobnú kabínku, či vyzdvihnúť objednávku v predajni do dvoch hodín od objednania alebo vyhľadávať produkty v obchode. Nebudeš musieť ani čakať v rade – bude pripravená samoobslužná zóna. Nezabudni navštíviť aj rozšírené H&M.

Zdroj: aupark

Aupark nepredstavil len novinky v interiéri, ale aj v exteriéri. Dozvedeli sme sa, že zelená fasáda na vonkajších stenách Auparku pozostáva zo 41-tisíc trvácich rastlín, ktoré budú okrem okrasy plniť aj niekoľko dôležitých funkcií ako čistenie ovzdušia, chladenie budovy a ochrana hmyzu.

Okrem iného, do 27. októbra prebieha v Auparku špeciálna akcia WAU DAYS , počas ktorej nákupné centrum rozdáva zľavové kupóny vo výške až 50 %. Tieto kupóny môžeš použiť do obchodov s oblečením, domácimi potrebami, elektro, gastro prevádzok a drogérií. 🎫✨

Catering a diskusia s Adelou Vinczeovou

Otvorenie pokračovalo aj vo večerných hodinách, a to VIP eventom. Po akreditácii sme sa usadili za elegantné čierne stoly a nastal čas na oficiálny program. Slávnostnú udalosť otvorila moderátorka Adela Vinczeová, ktorá na pódiu viedla diskusiu s predstaviteľmi Auparku a spoločnosti Wood & Company. Keďže sme si obsadili stôl blízko pódia, mali sme skvelý výhľad.

Počas diskusie sme samozrejme nemohli odolať lákavým jednohubkám a perlivému proseccu, ktoré nám pri našom stole ponúkali čašníci. Pre hostí bol k dispozícii aj bar, kde si mohli objednať rôzne miešané drinky a limonády.

Po diskusii sa nám podarilo zastihnúť Adelu, ktorá nám prezradila, ako sa jej páči nové rozšírenie: „Do Auparku som začala chodiť pred mnohými mnohými rokmi. Ja som si tu našla v podstate svojho trénera, tu začala moja fitness kariéra. Páči sa mi, keď sú priestory, ktoré sú určené na nakupovanie, spojené s prírodou, umením. Som nadšená zelenou fasádou a aj tým, že boli použité recyklované materiály.“

Zdroj: refresher

Exkluzívna fashion show Borisa Hanečku

Po diskusii nasledovala módna prehliadka slovenského módneho návrhára Borisa Hanečku. Jeho tvorba je charakteristická kvalitnými materiálmi a zmyslom pre detail. Borisove kostýmy si môžeš všimnúť napríklad v divadelnej inscenácii Otello či televíznom seriáli Vedma.

Boris Hanečka predviedol na tomto evente módnu šou, ktorá nás úplne očarila. Počas prehliadky predvádzali modelky a modely odetí v bielych a trblietavých odevoch fascinujúce pohyby, ktorými rozprávali príbeh. Samozrejme, predstavenie si vyslúžilo od hostí obrovský potlesk.

Elegantné bodkované biele šaty z dielne Borisa Hanečku mala na sebe počas večera aj Adela.

Zdroj: Refresher

Nechýbali ani influenceri

Na evente sme stretli napríklad DJ-a EKG, ktorý nám prezradil, že si potrpí na kvalitu, nie značky. „Do Auparku chodím hlavne kvôli móde. Mne je jedno, aká je to značka, dôležité je, aby oblečenie dobre vyzeralo a bolo kvalitné. Event je super, páči sa mi, že je tu kombinácia módy a elektronickej hudby.“

Zastavili sme aj Filipa Jovanovičova alias Jovinečka, ktorý prišiel na event so svojou snúbenicou influencerkou Biankou Rumanovou. Jovinečko nám nielen prezradil, čo má na sebe, ale aj to, ktorý obchod v Auparku je jeho obľúbený. „Aupark je za mňa najlepšie obchodné centrum. Čo sa týka obchodov oblečenia, tak ja chodím iba do Zary, lebo tu som skrátka spokojný. Celý môj outfit ma stál asi 200 EUR a tie Nike, čo mám na nohách, tak tie sú z Japonska.“