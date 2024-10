TEST črievkových syrov: Jeden chutil ako lepidlo, ďalší ako po záruke. Kde sa umiestnili Karička či Bambino?

Ako obstáli v gastroteste črievkové syry od rôznych výrobcov a z rôznych reťazcov?

Je nedeľné ráno, ty máš znova 7 rokov a si na prespávačke u babky. Zo spánku ťa prebudí hlasné kikiríkanie kohúta a predtým, ako vstaneš z postele, musíš zo seba stiahnuť obrovský, ťažký paplón. Z kuchyne sa už ozývajú šlágre a raňajky sú na stole.

Cez okno fúka jemný vánok a do dedinského rozhlasu rozpráva starosta s novinkami, ktoré chystajú na námestí pred obchodom tento týždeň. Na stole kakavko, čerstvá zelenina zo záhrady, biele rožky, šunka a črievkový syr. S chuťou vykusuješ do obalu dierku a na rožok vypúšťaš tenkú húsenicu bieleho krému. Vieš, že v ten deň si budeš užívať sladké nič nerobenie. Cítiš tú nostalgiu aj ty?

My ju cítime, a preto sme sa V Refresheri tento raz rozhodli otestovať črievkové syry, ktoré nám pripomínajú detstvo. Ako sa umiestnili známe klasiky a ktorá značka nám pokazila chuťové kanáliky? To sa dozvieš po tom, čo si prečítaš, ako sme ich testovali.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa umiestnili najznámejšie syry Karička a Bambino.

Ktorý syr už nikdy do úst nedáme, lebo chutil hrozne.

Ktorý syr sme vedeli hneď rozoznať v slepom teste.

Aký syr by ti natrela babka na turistiku.

Prečítaš si aj záverečnú tabuľku pre lepší prehľad.

Ako sme testovali?

Na internete sme si vyhľadali, aké značky črievkových syrov sú k dispozícii v slovenských supermarketoch. Večer pred testovaním sme ich kúpili v bežných reťazcoch. Navštívili sme Lidl, Billu aj Tesco, no napokon sme si úlovky odniesli iba z dvoch, keďže sa ponuka výrobkov zväčša opakovala.

Dokopy sme v obchodoch nakúpili osem druhov klasických črievkových syrov bez špeciálnych príchutí. Cestou do práce sme nakúpili čerstvé rožky a išli sme na to.

V kuchynke sme si nachystali osem tanierov, na ktoré sme na kolieska nakrájali rožky. Na každom tanieri sme rožky potreli iným črievkovým syrom. Následne sme do priestorov kuchynky zavolali šesť ľudí, ktorí sa vopred dobrovoľne prihlásili na ochutnávanie.

To, aký črievkový syr práve ochutnávali, vedela iba organizátorka testu. Urobili sme to tak preto, aby názory ochutnávačov neboli ovplyvnené a nemohli sa tak prikloniť k obľúbenej značke. Po každej ochutnávke testujúci napísali slovné hodnotenie, ktoré sa vzťahovalo na chuť, vôňu či aftertaste.

Okrem toho jednotlivým produktom pridelili aj číselné hodnotenie od 1 do 10, pričom 1 bod znamenal najnižšie skóre a 10 bodov najvyššie. Test sme napokon vyhodnotili tak, že sme zrátali body dohromady a urobili z nich priemer. Výsledkom je teda subjektívny názor siedmich ľudí.

Črievkové syry sme v gastroteste zoradili od najhorších (rozumej tých, ktoré ochutnávači v slepom teste vyhodnotili ako najmenej chutné, pozn. red.) po najlepšie (tie, ktoré im, naopak, v slepom teste chutili najviac). V akom poradí sa umiestnili?

8. Fajn Levmilk

Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Cena: 0,99€

Reťazec: Billa

Gramáž: 150g

Hodnotenie v slepom teste: 1,2/10

O tomto syre sme do dňa testovania netušili a úprimne, ak o ňom nevieš ani ty, o nič neprichádzaš. Síce sa črievkový syr z Levických mliekarní nazýva Fajn, naši ochutnávači si na ňom veľmi nepochutili a fajn ho nenazval nikto.

Kolegovia a kolegyne sa sťažovali na umelú chuť, zvláštnu konzistenciu aj divný zápach. Ako znelo ich hodnotenie?

„Lepí sa na zuby a chutí ako mega umelý, zlý syr. Som zvedavý, ako sa to volá, budem sa tomu vyhýbať,“ píše kolega. Dopĺňa ho ďalšia testujúca so slovami: „Toto je grc. Utekala by som za výrobcom a otrieskala mu tento syr o hlavu“.

Na záver sa s kritikou pridáva aj testujúci, ktorému syr pripomínal produkt z drogérie. „Pripomínalo mi to zubnú pastu. Niečo medzi zubnou pastou a lepidlom,“ napísal. Tento črievkový syr nás teda veľmi neočaril.