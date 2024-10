Slovák Pali pracuje v holandskom coffeshope: Rozpočet na život tu nie je sranda, Slovákom sa snažím trochu vyhýbať (Rozhovor)

„Naši zákazníci poznajú pravidlá a vedia, ako sa správať. Nie je to žiadny šenk, kde sa len tak schádzajú. Máme tam aj nášho SBS, ktorý tam robí skoro 25 rokov a títo ľudia si jednoducho nedovolia robiť nejaký hluk ani vymýšľať.“

Slovák Pali pracuje žije v Holandskom Haagu. Aktuálne pracuje v coffeeshope, no jeho cesta nebola zo začiatku ružová. Začínal cez agentúru v skladoch, kde si síce slušne zarobil, no životné podmienky ho začali unavovať. Predstava bývania s ďalšími 15 ľuďmi na agentúrnom apartmáne nebola dlhodobo udržateľná. „Je to dobrý odrazový mostík pre ľudí, ktorí sú v cudzine noví a potrebujú nejakú podporu. Tieto agentúry im vlastne sprostredkujú prácu, ubytovanie, poistenie a často aj prepravu do práce. Nemôžem povedať, že by sa to úplne neoplatilo, ale najlepšie je zarobiť si niečo, nasporiť si a odísť," hovorí Pali pre Refresher.





31-ročný rodák z Topoľčian sa po práci cez agentúru rozhodol pre zmenu a pustil sa do hľadania práce sám. Podarilo sa mu nájsť aj vlastné bývanie v klasickom byte. Svoju aktuálnu prácu v coffeeshope má rád, aj keď nezarába toľko, ako by si prial. „Nezarábam toľko, ako si možno veľa ľudí predstavuje. Niektorí majú skreslenú predstavu,“ hovorí.

Koľko ho stojí nájom, koľko si dokáže zarobiť, ako si prácu v coffeeshope našiel, čo všetko zažil, aké pravidlá v podniku platia a prečo sa v Holandsku vyhýba Slovákom sa dočítaš v rozhovore.

Pali, je práca v coffeeshope tvoj dreamjob?

Zase nebudem klamať, že tá kanabisová kultúra ma do Holandska tiež nelákala. (smiech) Vždy som mal záujem pracovať v tejto oblasti, ale nehovoril som o tom, pretože u nás to nie je úplne bežné. Celkovo ma táto téma a celý svet okolo kanabisu veľmi zaujímajú.

Kedy a prečo si odišiel zo Slovenska?

Bolo to vtipné. Raz som išiel doma v Topoľčanoch vyniesť smeti a práve vtedy išiel okolo kamarát autom. Pýtal sa ma, či sa k nim nepridám na výlet, že idú navštíviť ďalšieho kamaráta do Holandska.

Tá myšlienka vo mne začala postupne rásť a nakoniec som tam v roku 2020 začal aj pracovať. Predtým som veľmi necestoval, pracoval som niekoľko rokov v hoteli v Bratislave.

Mnohí do Holandska prichádzajú za prácou v skladoch, kde si idú na sezónu zarobiť. Ako si začínal ty?

Áno, aj ja som prvé roky pracoval cez agentúry v rôznych skladoch a podobne. Predstav si, že bývaš v dome s 15 ľuďmi a keď niekto odíde, príde tam náhodný človek, o ktorom vôbec nevieš, kto to bude. Môže to byť feťák alebo áno, aj niekto úplne normálny.