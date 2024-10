Na premiéru prišiel s maketou svojej kolegyne Florence Pugh. Andrew Garfield vyriešil situáciu po svojom

Herec Andrew Garfield sa vo štvrtok objavil na Londýnskom filmovom festivale, kde sa premietal aj jeho nový film Žijeme v čase. Vo filme spolu s ním hrá aj herečka Florence Pugh, ktorá je momentálne odcestovaná na natáčaní iného projektu a na premiére sa nemohla zúčastniť.

Andrew túto na prvý pohľad nepríjemnú situáciu vyriešil po svojom. Na červenom koberci mu robila spoločnosť herečkina maketa v životnej veľkosti vyrobená z kartónu.

andrew garfield hanging out with cardboard florence pugh since she couldn’t go to the screening is honestly the funniest thing ever i can’t with him he’s so unserious pic.twitter.com/alADke73ai