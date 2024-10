Ľadové kráľovstvo ukrýva vtip, ktorý si nikto nevšimol. Herečka Kristen Bell, ktorá stvárnila Annu, prezradila detaily

Kristen Bell si získala teraz ešte viac fanúšikov vďaka populárnemu seriálu, ktorý kraľuje na Netflixe s názvom Nobody Wants This.

Obľúbená rozprávka Ľadové kráľovstvo má v sebe ukrytý „tajný vtip“. Prezradila to herečka Kristen Bell, ktorá v animovanom príbehu Frozen stvárnila sestru hlavnej postavy – Annu.

V pesničke, ktorú nespievala Anna v podaní Kristen, sa spieva: „For years I’ve roamed these empty halls. Why have a ballroom with no balls?“ Čo v preklade doslova znamená: „Roky som sa túlala po týchto prázdnych sálach. Načo je plesová sála bez gulí?“

Z videa je možné odvodiť, že Anna spieva o svojej odvahe a o tom, že „má gule“ na to splniť si, čo si chce. Keď Kristen spievala túto pasáž vo videu pre Vanity Fair, pozastavila sa nad textom. „O čom to hovoríš? To nie je to, čo to znamená. Nebuď perverzný,“ dodala. Tým chcela odkázať, že text tejto pesničky musia brať „nadnesene“. V prenesenom význame narážala na odvahu Elsinej sestry.

Kristen vo videu priznala, že hrať v Disney rozprávke bol jej detský sen. Herečka taktiež prezradila, že sa veľkou mierou podieľala na tvorbe a formovaní postavy Anny a túžila vytvoriť postavu, ktorá sa od ostatných Disney princezien líši svojou nešikovnosťou a impulzívnosťou, čo z nej robí „milovanú, ale zároveň vyčnievajúcu“ osobnosť.