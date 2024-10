Fern sa nachádza na Miletičovej 40, kde nahradila pôvodnú kaviareň Jungle Roastery. Tá čoskoro otvorí v Sky Parku.

Obľúbená kaviareň Jungle Roastery v Ružinove mení svoje pôsobisko. Pôvodný priestor odovzdali novovzniknutej kaviarni s názvom Fern. Ide o novú kaviareň so specialty coffee aj s raňajkovým menu.

Fern a Jungle Roastery si však neodovzdali iba priestor. Na mlynčeku v novej kaviarni na Miletičovej 40 nájdeš kávu z pražiarne Jungle. Okrem iného, na prevádzke majú aj balíčky s výberovou kávou, ktoré si vieš priamo tam kúpiť.

Otvorení sú cez týždeň od 8 rána do 18. Cez víkend sa ich otváracie hodiny o dve hodiny skrátia, a to od 9:00 do 17:00.

Prívetivé ceny

Na bratislavskej kaviarenskej scéne len málokedy nájdeš espresso pod 2 eurá. Fern má však v nápojovom lístku espresso za 1,90 € a napríklad cappuccino za 2,70 €. Filtrovanú kávu u nich nájdeš za 4,50 €.

Okrem stálej ponuky majú aj víkendové menu, v ktorom servírujú raňajky od 9 rána. Dobrou správou je aj to, že počas víkendu sa u nich vieš najesť až do 14:00, takže na svoje si prídu aj milovníci neskoršieho brunchu.

Na výber máš zo 4 jedál – kváskový chlieb s vajíčkami a avokádom za 7,90 € či párky za 6,90 €. Ak preferuješ niečo rýchle „to go“, maslová žemľa s mortadellou za 4,50 € je to pravé. Fern myslel aj na milovníkov sladkého a do ponuky zaradili tvarohovú bábovku podávanú s kakaom za 6 €.

Jungle Roastery aktuálne pracuje na novom mieste. Pred pár týždňami si prevzali nový priestor v Sky Parku, konkrétne v 2. veži na Továrenskej 12. Novým miestom sa tak chceli bližšie priblížiť mestu a „oživiť tak ďalší, doteraz nevyužitý priestor na kávovej mape Bratislavy“. Predpokladaný dátum otvorenia nového Jungle je v polovici októbra.