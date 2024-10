Gypsy Rose posiela odkaz bratom Menendezovcom. Po prepustení z väzenia by podľa nej mali vyhľadať pomoc

Prípad bratov Menendezovcov si v poslednom období získal pozornosť celého sveta.

Gypsy Rose Blanchardová bola po siedmich rokoch prepustená z väzenia. Sedela za vraždu svojej mamy, na ktorú nahovorila jej priateľa. Matka ju počas celého života mala týrať. Ľudia vidia paralely v prípadoch Gypsy a bratov Menendezovcov. Nedávno Gypsy poradila bratom, aby po ich možnom prepustení z väzenia navštívili terapiu.

Prípad bratov Erika a Lylea Menendezovcov momentálne púta pozornosť. V roku 1996 boli odsúdení na doživotné tresty, pre vraždu svojich rodičov. Najnovšie sa hovorí o tom, že vraždu spáchali, pretože boli zneužívaní a chceli sa zachrániť pred ich rodičmi. Špekuluje sa teda o tom, či by nemali byť prepustení.

Gypsy Rose Blanchardová uvidela, že sa bude vždy stavať na stranu zneužitých obetí. Ak ich prepustia, mali by podľa nej vyhľadať terapiu. Svet je príliš odlišný od toho, ako si ho pamätajú, a môže byť pre nich náročné sa prispôsobiť.

„Je veľmi ťažké vyjsť do sveta, ktorý sa tak veľmi zmenil,“ povedala Rose. „Aklimatizácia je ťažká vec, takže by som povedala, aby si dali čas, poriadne sa prispôsobili a absolvovali terapiu. V tomto svete a v tejto dobe to budú potrebovať.“

Gypsy sa spočiatku ku kauze bratov Erika a Lylea nechcela vyjadrovať a tvrdila, že o prípade nevie veľa. Reportérka portálu TMZ jej situáciu stručne objasnila, ako aj to, že sa za bratov postavila Kim Kardashian. Gypsy reagovala slovami: „Kim je múdra žena, ktorá vie, čo robí.“