V sobotu 13. 10. 2024 odštartoval v Slovenskej národnej galérii už jedenásty ročník prestížneho módneho podujatia Mercedes-Benz Fashion Live! (MBFL). Vznik MBFL bol podmienený potrebou priniesť na Slovensko nový a dynamický módny formát. Môžeme ťa uistiť, že tento zámer sa naplnil už na prvom dni tohtoročného eventu.

MANDACH: Krása v chaose a asymetrii

Monika Mandač so svojou značkou MANDACH otvorila sobotný večer kolekciou Discordant Beauty, ktorá oslavuje krásu chaosu a asymetrie cez odvážne siluety a kontrastné textúry. Hoci čerpala hlavne z čiernej palety, v kolekcii nechýba akcent bielej, šedej a hnedej. Spolu s odvážnymi strihmi a vrstvenými textúrami narušila konvenčné predstavy o elegancii.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Andrea Pojezdálová: Minimalizmus s nadčasovou eleganciou

Andrea Pojezdálová zaujala minimalistickým prístupom a nadčasovými strihmi, s dôrazom na čistotu línií a udržateľnosť. Jej kolekcia spája minulosť, súčasnosť a budúcnosť a svojou precíznou estetikou oslovila tých, ktorí preferujú nadčasovú eleganciu presahujúcu módne sezóny.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Veronika Kostková: Romantika Belle Époque ožíva

Kolekcia Murmur od Veroniky Kostkovej čerpá inšpiráciu z obdobia Belle Époque a spája eleganciu francúzskych salónov s moderným dizajnom. Kolekcia prepája romantiku minulosti so silou modernej ženy a zároveň zdôrazňuje udržateľnosť využitím deadstock materiálov.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Jakub Matiašovič: Brutalizmus a grafické kontrasty v móde

Jedným z vrcholných momentov večera bola kolekcia Eclipse od Jakuba Matiašoviča, ktorý je aj finalistom ocenenia Best Fashion Talent '22. Kolekcia je inšpirovaná brutalistickou architektúrou. V spolupráci s textilným dizajnérom Jurajom Strakom vytvoril sériu ručne kreslených vzorov, ktoré zachytávali kontrast medzi svetlom a tieňom. Kolekcia priniesla dynamiku grafických prvkov, doplnenú bohatými textúrami a originálnymi potlačami.

Zdroj: MBFL!/Artur Koff

Petra Kovacs: Farebná hra medzi streetwearom a koktejlovou módou

Petra Kovacs zaujala farebnou a hravou kolekciou SS '25 s názvom Whoever said, v ktorej brilantne prepája koktejlovú eleganciu so streetwear estetikou. Jej tvorba odvážne kombinuje moderné módne trendy so spoločenskými témami, vrátane vplyvu umelej inteligencie na súčasný svet.

Zdroj: MBFL!/Artur Koff

Pavol Dendis: Cirkusové postavy v modernom poetickom prevedení

Pavol Dendis zakončil večer kolekciou FOOLS, ktorá ponúkla moderný pohľad na cirkusové postavy s precíznymi strihmi a výraznými formami. Inšpirovaný prostredím cirkusu a zobrazením Jokera, Dendis v kolekcii vyjadruje dualitu emócií a kombinuje inovatívne prístupy s módnou tradíciou. Hlavným prvkom kolekcie sa stal dezén, ktorý vytvoril spoločne s Jurajom Strakom. Dva modely navrhnuté pre L'Oréal Paris predviedli Janka Slačková a Adam Pavlovčin.

Zdroj: MBFL!/Artur Koff

Juraj Straka, s ktorým pri tvorbe kolekcií spolupracovali Jakub Matiašovič a Pavol Dendis, je svetovo uznávaný slovenský textilný dizajnér. Pracoval so svetovými značkami ako Jason Wu, Lanvin, Yves Saint Laurent či slovenskou NEHEROU, čo ich kolekciám dodáva výrazný medzinárodný rozmer.

