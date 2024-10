Módna udalosť MBFL! je späť a s ňou aj náš obľúbený outfit check.

V sobotu odštartovalo v Bratislave trojdňové podujatie Mercedes-Benz Fashion Live! (MBFL). Ide o jedinečnú udalosť na Slovensku s presahom na fashion weeky konajúce sa pod hlavičkou Mercedes-Benz v svetových metropolách. MBFL v našom hlavnom meste dáva príležitosť najmä lokálnym a českým dizajnérom.

Poď sa s nami pozrieť na outfity, ktoré nás v prvý deň tohto úžasného fashion podujatia zaujali.

Mirka Dobiš, známa ako FashionSpy, zvolila autorskú tvorbu od Veroniky Kostkovej, ktorej dizajny boli predvedené aj na tohtoročnej show. Nemala vraj vhodné topánky, a tak na poslednú chvíľu v Zare ulovila trendy lodičky a kabelku. Svoj look podčiarkla burgundy rúžom.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Ema Fajnor si obliekla bundu z kolekcie autumn/winter H&M. Rifle sú zo Zary, topánky značky Asos a tričko zo španielskeho butiku. Čo sa týka doplnkov, náhrdelník je Vivienne Westwood, prsteň Swarovski a čerešničkou v tomto outfite je kabelka Chanel. Ema je známa tým, že sa nebojí experimentovať, no sobotu si podľa jej slov prišla hlavne užiť, a tak zvolila takýto pohodlný outfit.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Kúsky z tretieho outfitu pochádzajú z rôznych kútov sveta. Naša respondentka Kristína nám odhalila, že sa nebojí za módou cestovať. Rada pri svojich cestách objavuje hlavne lokálne butiky s jedinečnými kúskami. Náušnice má až z Kambodže, topánky z Viedne a štýlovú kabelku ulovila na Madeire.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Babsy Jagušák Heriban si rovnako ako FashionSpy, obliekla model od Veroniky Kostkovej, ktorá sa venuje viac tvorbe svadobných šiat, no v posledných rokoch sa snaží prinášať aj kúsky na bežné nosenie. Z Veronikinej dielne pochádzajú aj jej náušnice. Topánky sú značky Nine West a perlový náhrdelník od Giambattista Valli x H&M.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Kúsky od návrhára Pavla Dendisa prevládli v outfite vľavo. Košeľa a taška sú práve od neho, Dušan Marko alias Vegetarian Boy k ním už len doplnil klasické čierne nohavice zo Zary a Marthensy. Zaujímavým prvkom je klobúk, ktorý si priniesol zo suvenír shopu v Las Vegas.

Zdeno vsadil na sofistikovaný look, ktorý skombinoval elegantným oblekom od Ozety s luxusnou taškou značky Versace. Tieto prestížne kúsky mu dodali štýlový a sebavedomý vzhľad.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Cynthia Tóthová si obliekla šaty z Imody, tie doplnila oversized bundičkou z Trandyol. Topánky z Bershky ozvláštnila štucňami zo SHEIN. Náhrdelník z LUXURY a kabelka Balenciaga len zvýraznili jej štýl. „Prípravy mi trvali 2 hodiny, nalíčila ma kamoška, s ktorou som sem dnes prišla,“ prezradila nám Cynthia.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Naša ďalšia respondentka postavila svoj fit na šatách udržateľnej slovenskej značky Variegaty od Dominiky Babinskej za 150 eur. Doplnila ich košeľou zo sekáča 2nd Judgement, na ktorú si sama pripla mašličkové sponky. Kabelka je značky Sister Jane zo Zalanda.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Matteo zaujal originálnym outfitom navrhnutým Petrou Kováč, ktorý je špeciálny tým, že bol ušitý priamo z koberca. Kombinácia klasických Nike Air Force a jednoduchého čierneho trička skvele podčiarkla jedinečnosť a kreativitu celého kompletu.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Šaty opäť od Dominiky Babinskej z Variegaty si na seba obliekla Samanta Tomkuliak. Doplnila ich o obľúbené Martensy a kabelku značky Tommy Jeans. Prípravy na event Samante, známej ako Katarzeee, údajne nezabrali viac ako pol hodiny, no výsledný outfit pôsobil premyslene a štýlovo, pričom dokonale odrážal jej osobitý vkus.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Janka Žampachová zvolila štýlovú kombináciu kúskov od rôznych značiek. Jej elegantná košeľa pochádza z dielne Variegaty, zatiaľ čo šaty našla v kolekcii H&M. Moderné cowboy boots si vybrala v obchode TK Maxx a celkový outfit doplnila ikonickou kabelkou od Juicy Couture.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Sako zo secondu, tričko H&M, nohavice zo Zary a topánky značky Asos poslúžili ako skvelý základ na vynesenie jedinečnej krinolíny z dielne Anny Komorovej. Pôvodne na nej mala byť ešte látka, no fotograf Samuel Krajča si tento kúsok vypožičal a takto nápadito ho nosil počas prvého dňa MBFL.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Šaty z dielne Patrik Haaz boli robené priamo na mieru burlesque umelkyni Rocky Rúž, keď Patrikovi otvárala prehliadku. Tie doplnila o nohavice značky Zara, darovaný korzet a čiapku Ruslan Baginskiy. Kabelka je od Michael Kors, rukavičky What Katie Did a náušnice Lindex. Makeup plus vlasy jej trvali 45 minút a obliekanie asi 10. „Vymyslím si to len v hlave a potom to väčšinou sadne," dodala.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Baggy nohavice zo SHEIN si obliekol Noe Kováčik. XL sako zobral od dedka a topánky, ktoré sú pôvodne z Bershky, kúpil cez Vinted. Zaujímavosťou tohto outfitu je masívny handmade náhrdelník vyrobený z 340 spiniek.