Keď s manželom vidíme, čo sa na Slovensku deje, ani nás to neťahá domov, hovorí v rozhovore.

Slováci pracujúci v Nemecku nie sú dnes žiadnou raritou.

Slávka (23) v rozhovore pre Refresher priznala, že ešte stále sa stretáva so zmiešanými reakciami okolia na to, že pracuje ako elektrikárka. Rodáčka z Bardejova pôsobí v zahraničí už štyri roky a vyskúšala si viacero pozícií vrátane výroby či gastronómie.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa dostala k práci elektrikárky.

Koľko si môže mesačne zarobiť.

Ako sa na jej prácu pozerá okolie.

Bavili sme sa o tom, či je žena v elektrikárskom odbore ešte stále tabu či ako ju vnímajú kolegovia. Zaujímalo nás tiež, prečo sa vydala touto cestou a ako s manželom vyriešili situáciu, keď ich slovenská agentúra odmietala vyplatiť.

Zdroj: Archív respondentky Slávky

V Refresheri sa zameriavame aj na témy Slovákov v zahraničí. Prémiový obsah ti prinášame aj vďaka predplatiteľom Refresher+. Pridaj sa ešte dnes do klubu R+ a okrem prémiových článkov si užívaj aj početné benefity.

Do Nemecka si odišla hneď po strednej škole. Bolo cieľom si nárazovo zarobiť, alebo celkovo odísť žiť do iného štátu?

V tom období, keď som končila strednú, som mala náročnejšie životné obdobie. Bol covid, všetko bolo pozatvárané a aj pracovné príležitosti boli dosť obmedzené. Povedala som si, že nič nedám za to, ak vyskúšam prácu v zahraničí. Odišla som tak do Nemecka do výroby.

Koľko si tam vydržala?

To bolo skoro rok. Potom som sa vrátila na Slovensko, no po pár mesiacoch som zistila, že to už nie je nič pre mňa. Práca vo výrobe ma bavila, bola skutočne jednoduchá a mala som okolo seba skvelý kolektív.

Nepadali myšlienky a návrhy o štúdiu na vysokej škole?

Na vysokú školu som ani nechcela ísť. Rovnako tak ma do toho netlačila ani rodina či blízki. Keďže som študovala sociálnu prácu a učila som sa dobre, jediní, ktorí ma tlačili na vysokú školu, boli učitelia zo strednej.

Čo je prvá reakcia ľudí, keď im povieš, že pracuješ ako elektrikárka?