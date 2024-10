Vybrali sme pre teba niekoľko malebných cyklotrás, ktoré si vychutnajú skúsení bikeri aj začiatočníci.

Zatiaľ čo v lete sme boli skoro stále vonku, s príchodom jesenných mesiacov mnohí z nás trávia väčšinu času zavretí doma. Slnečným dňom však stále neodzvonilo, tak ich poď využiť naplno.

Zavolaj kamošov alebo rodinu a urobte si spoločný cyklovýlet do krásnej slovenskej prírody. Na Západnom Slovensku sa nachádza mnoho pekných cyklotrás pre skúsených bikerov, ale aj rekreačných cyklistov, ktorí si chcú na biku predovšetkým oddýchnuť.

Množstvo príjemných cyklotrás sa nachádza v okolí Trenčína, takže ak si chcete s kamošmi urobiť viacdňový výlet, toto mesto bude skvelým východiskovým bodom. Chata Trubárka sa nachádza v rekreačnej oblasti Kubrica, odkiaľ je to len na skok k východiskovým bodom mnohých cyklotrás.

Chata Trubárka ponúka aj prenájom bicyklov, takže ak doma nemáš kvalitný horský bicykel alebo ho nechceš nosiť so sebou, jednoducho si na recepcii rezervuj bike alebo e-bike. Navyše, vďaka e-biku zvládneš aj dlhšie trasy, ktorých je v tejto lokalite neúrekom.

Kompletne zrekonštruovaná Chata Trubárka sa nachádza v krásnej prírodnej lokalite Strážovských vrchov. Ubytovať sa môžeš v útulne zariadených izbách aj priestranných apartmánoch. Chata Trubárka ponúka aj prenájom bicyklov a e-bikov, takže si nemusíš nosiť nič okrem dobrej nálady.

Beckovský okruh

Stredne náročná trasa, ktorú zvládnu aj neskúsení cyklisti, vedie okolím obce Beckov až do miest, ktoré ponúkajú nádherné výhľady na okolitú prírodu aj majestátny hrad. Okruh okolo Beckova sa začína pod hradom Beckov, odkiaľ pokračuje nad obec a následne po lúčnych úsekoch až do obce Kálnica.

Naspäť do Beckova sa dostaneš príjemnou trasou vedúcou popri prírodnej rezervácii Beckovské skalice. Počas zhruba 13-kilometrového okruhu si vychutnáš pokojnú prírodu a nádherné výhľady.

Hrebeňom Považského Inovca

Cyklotrasa, ktorá prechádza celým hrebeňom pohoria Považský Inovec, je cyklistami označovaná za jednu z najkrajších trás na Slovensku. Trasa sa začína neďaleko Trenčianskeho hradu v príjemnom lesoparku Brezina. Odtiaľ pokračuje popod Strážovské vrchy cez Soblahov okolo Chaty pod Inovcom až na úpätie Inovca.

Po zaslúženom oddychu na vrchole Inovca môžeš pokračovať po hrebeni až po Striebornicu, respektíve sedlo Havran. Na takmer 70-kilometrovej trase si vychutnáš nádherné výhľady, poriadne prevýšenie aj trailové úseky.

Z Modry do Trstína

Táto nenáročná zhruba 30-kilometrová trasa patrí medzi to najkrajšie, čo okolie hlavného mesta ponúka. Keďže ide o príjemnú asfaltovú cyklomagistrálu, na svoje si prídu aj rodiny s deťmi či neskúsení cyklisti hľadajúci víkendovú pohodičku. Ak by ťa lákala náročnejšia trasa, vyskúšaj zájsť do Malokarpatských lesov, cez ktoré si túto trasu o pár kilometrov predĺžiš a najmä si vychutnáš aj trailovejšie úseky.

V prípade, že vychytáš pekné počasie, nezabudni sa zastaviť na legendárnu smolenickú zmrzlinu. Takmer vedľa seba nájdeš stánky s jadranskou aj talianskou zmrzlinou, ktoré patria medzi povinné zastávky v tejto obci. Nevynechaj ani Smolenický zámok, ktorý stojí za návštevu.

Okruh cez Malé Karpaty

Ďalšia nenáročná trasa, na ktorej si vychutnáš nádherné výhľady v tichu našej prírody. Prevažnú časť povrchu celej trasy tvorí lesný terén, takže je vhodná pre horské bicykle. Trasu odštartuješ v obci Dobrá Voda, odkiaľ sa lesným chodníkom dostaneš až pod hrad.

Odtiaľ vedie trasa po hrebeni vrchov Malých Karpát ponad Brezovú pod Bradlom a pokračuje až do obce Holná Pustá Ves. Ak budeš mať čas, radíme ti urobiť si výlet aj na Mohylu Milana Rastislava Štefánika, ktorá stojí neďaleko obce Brezová pod Bradlom. Späť do Dobrej Vody sa dostaneš cez obce Lančár a Dolný Lopašov.

Z Trenčína do Nemšovej

Prípadne ešte ďalej, to už závisí na tvojej kondičke a chuti. Táto trasa vedie od Trenčianskeho hradu okolo najstaršieho pútnického miesta Skalka nad Váhom až do Nemšovej. Počas jazdy si užiješ malebné výhľady na rieku Váh či Trenčiansky hrad.

Ak budeš mať v Nemšovej chuť pokračovať, po cyklotrase sa môžeš vydať až za hranice Slovenska, a to do moravského mesta Brumov. V ňom sa týči rovnomenný hrad, ktorý taktiež stojí za návštevu. Táto cyklotrasa bola vybudovaná v rámci cezhraničného projektu, ktorý spája Trenčiansky hrad s hradom v Brumove.

Ideálnym východiskovým bodom pre väčšinu vyššie uvedených cyklotrás je už spomínaná Chata Trubárka, ktorá leží v rekreačnej oblasti Kubrica v Strážovských vrchoch. Novozrekonštruované ubytovanie je vhodné pre jednotlivcov, ale aj väčšie partie. Zorganizovať tu môžeš svadbu, rodinnú oslavu či teambuilding.

Chata Trubárka sa nachádza v tesnej blízkosti lesa a mnohých cyklo či turistických trás. Výlet si môžeš spraviť na Považský Inovec, najvyšší vrch v okolí. Pre menej zdatných turistov je túra na Vršatské bradlá, kde si môžeš pozrieť aj zrúcaniny Vršatského hradu. Rozhľadne ako Malý Jelenec, na vrchole Považského Inovca alebo Dúbravka v Soblahove ponúkajú skvelý výhľad na panorámu Bielych Karpát a Strážovských vrchov.

Nudiť sa tu rozhodne nebudeš ani v prípade nepriaznivého počasia, nájdeš tu biliard, stolný futbal alebo konzolové hry. Okrem toho ti Chata Trubárka vie zabezpečiť aj animačné aktivity, živú hudbu, DJa či prenájom atrakcií ako paintball, skákacie hrady, bodyzorbing, aquazorbing a airsoft.