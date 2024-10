Adela Vinczeová pre syna vybrala výnimočnú škôlku. Max pôjde do zmiešanej triedy, ktorá využíva Montessori

Montessori pedagogika je vzdelávací prístup, ktorý kladie dôraz na podporu samostatnosti, zvedavosti a osobného rozvoja detí.

Adela a Viktor sú rodičmi adoptovaného Maximiliána. Vinczeovci si svoje súkromie starostlivo chránia a na internet nepridávajú fotky tváre ich syna. Aj napriek tomu však o výchove hovoria otvorene.

Prezradili napríklad, že s Maximom sa Viktor rozpráva po anglicky, Adela po slovensky. Po novom Adela pre Plusku prezradila aj to, ako podľa nich má vyzerať dokonalá škôlka. Moderní rodičia často využívajú vo svojej výchove takzvaný „montessori“ prístup. Je to typ vzdelávania, ktorý sa zameriava na podporu samostatnosti, zvedavosti a individuálneho rozvoja detí prostredníctvom praktických aktivít. To presne chcú od Maximovej škôlky aj Vinczeovci.

„Montessori pedagogika stavia všetko na inklúzii a na inkluzívnom vzdelávaní a na tom, že v našej spoločnosti sú rôzni ľudia a s tými treba vedieť vychádzať už odmalička a zároveň to aj zvyšuje študijný výkon,“ hovorí moderátorka.

Na svojej story neskôr aj dodatočne označila škôlku, kde by chcela v budúcnosti dať Maximiliána. Ide o modelovú inkluzívnu materskú a základnú školu – uvádza Rozmanita na svojom Instagrame.