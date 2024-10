Dušan Kajaba z Love Islandu: Dúfal som, že ma do šou vrátia späť. Určite sa chcem s Dominikou stretnúť a porozprávať (Rozhovor)

Prehovoril aj o odvážnych fotkách z minulosti, za ktoré sa hanbí či o americkom futbale. Roky bol aktívnym hráčom.

V luxusnej vile na krásnych Kanárskych ostrovoch bola jeho partnerka, česká influencerka Dominique Alagia. Síce v populárnej reality šou Love Island tvorili spočiatku jeden z najnádejnejších párov na výhru, napokon kráska s talianskymi koreňmi podľahla pokušeniu v Casa Amor, odkiaľ sa vrátila novým členom a on tým pádom musel šou opustiť.

Dušan Kajaba (33) je manažér internetového obchodu a model, aktívne sa tiež venuje fitnessu. Ako vidí šance na vzťah s Dominikou po skončení Love Islandu, aké boli jeho začiatky v modelingu a prečo sa napokon vzdal amerického futbalu, ktorý roky hral?

Taktiež prezradil, prečo mu nevyšiel jeho vzťah s Karin z predchádzajúcej reality šou Svadba na prvý pohľad. Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetky články na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností či desivé kriminálne príbehy.

V tomto článku si prečítaš: Čo odkázal začínajúcim modelom.

Aké správy mu po šou prišli.

Prečo už nehrá americký futbal.

Ktoré bojové športy kedysi trénoval.

Zdroj: Archív TV Markíza

Patríš medzi posledných vyradených súťažiacich z Love Islandu. Aký bol po utriedení myšlienok návrat domov? V akom rozpoložení si prišiel z Kanárskych ostrovov?

Keďže si ma na ostrove ešte istý čas po mojom vypadnutí nechali, tajne som dúfal, že ma do šou vrátia späť. Akonáhle mi oznámili, že idem späť na Slovensko, bol som dosť sklamaný.

Ako s odstupom času hodnotíš svoje pôsobenie v šou?

Hodnotím to pozitívne. Nemám sa za čo hanbiť. Zmenil by som možno len niektoré vyjadrenia, ktoré ma dostali do nedorozumení s Dominikou. Ak to však zhrniem dokopy, snažil som sa do nášho vzťahu s Domi dať maximum.

Zdroj: Archív TV Markíza

Váš vzťah na vile naštrbilo napríklad tvoje vyhlásenie, že Dominika rieši „povrchné pi****ny“. Naozaj si zabudol, že si to povedal alebo si sa to snažil len „zahrať do outu“?

Skutočne som si to nepamätal. Bol som v tom momente frustrovaný z toho, čo som spôsobil, pretože som dohnal Dominiku k slzám a to asi nechce asi žiaden normálny chlap vedome spraviť. Vyletelo mi to z úst v kruhu chalanov. Nejdem sa obhajovať tým, že s chalanmi sa bavím inak. Bolo to určite neštandardné vyjadrenie.

Potom mi to bolo pripomenuté v rámci hry, kde sa ma na to priamo spýtali v jednej otázke, no ja som vtedy úprimne nevedel, či som to takto povedal. Tá otázka bola však až príliš konkrétna. Potom som šiel do spovednice.

Keď som sa vrátil, Dano už hovoril aj pred Dominikou, že som to tak naozaj povedal. Ja som to vtedy nevnímal ako niečo zlé, uľavilo sa mi, že som konečne vedel, ako to bolo. Následne mi to aj doplo a spomenul som si na to, kedy a prečo som to povedal.

Problém bol, že to bolo pri tej hre vytrhnuté z kontextu, ako často väčšina dôležitých vecí. Ďalšia vec bola, že Dano to všetko ešte počas toho, ako som bol v spovednici, povedal na plnú hubu Dominike. Ako som spätne videl v TV, on potom ako sme to už všetci vyriešili, ešte vravel osamote na kameru o mne, že nevie, na čo sa to hrám, keď si určite pamätám, ako som to povedal.

Zdroj: Archív TV Markíza

Zmenil si naňho po tomto názor?

Áno. Bral som ho ako fakt dobrého kamoša, s ktorým som si rozumel aj mimo kamier. Nevidel som však väčšinu epizód pred našim konfliktom, takže neviem, čo o mne ešte hovoril za chrbtom. Z toho, čo mi bolo povedané od fanúšikov alebo známych, išiel celý čas proti mne.

Vravíš, že si pozeral šou spätne v TV, ale nestihol si vidieť všetko. Pokiaľ si sa dostal?