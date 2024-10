O tomto exotickom mieste ti nehovoríme len preto, aby sme ťa provokovali počas sychravej slovenskej zimy.

Omán, krajina na Arabskom polostrove, je jedným z najlepšie strážených tajomstiev Blízkeho východu. Ponúka fascinujúcu kombináciu púští, hôr, zelených oáz, starobylých pevností a nekonečných pláží. V tejto krajine majú dokonca autá zakázané trúbiť.

Ak hľadáš dovolenku plnú exotiky a autentických zážitkov, Omán by mal byť na vrchole tvojho zoznamu. Navyše, vďaka priamym letom sa tam dostaneš veľmi pohodlne – v Bratislave nasadneš do lietadla a za 6,5 hodiny sa ocitneš priamo na juhu Ománu, v meste Salalah. V prípade pobytových zájazdov môžeš letieť aj z Košíc.

Vieš, čo je na tom najlepšie? Do Ománu môžeš letieť už 7. decembra a nebude ťa to stáť ani cent. Ako vyhrať túto all inclusive dovolenku pre 2 osoby v hodnote 3 500 € sa dozvieš na konci článku.

1. Púšte a magické oázy

Omán ponúka jedinečný kontrast medzi nekonečnými piesočnými dunami a zelenými oázami. Púšť Rhub Al Khali ťa očarí obrovskými oranžovými dunami, ktoré sa rozprestierajú do nekonečna. Môžeš tu zažiť jazdu na ťave, štvorkolke, alebo prespať v beduínskom kempe pod hviezdami. Budeš sa cítiť ako v rozprávkach Tisíc a jedna noc alebo Aladin. Inak povedané, je to jeden z tých zážitkov, ktoré si budeš pamätať celý život.

Odporúčame ti tiež navštíviť Wadi Bani Khalid, nádhernú oázu so smaragdovo zelenými prírodnými bazénmi, kde sa môžeš okúpať a vychutnať si prírodné krásy.

2. Oslava kadidla v Salalah

Salalah, mesto na juhu Ománu, je známe svojimi kadidlovými stromami – kadidlo je dôležitou súčasťou miestnej kultúry. Práve odtiaľto pochádza jedna z najkvalitnejších foriem tohto vzácneho produktu, ktorý sa už tisíce rokov používa na náboženské, liečivé a aromatické účely. Až si ho budeš chcieť kúpiť, vyber si to biele, je najkvalitnejšie. Navštív Múzeum kadidla a dozvieš sa viac o jeho histórii.

Určite ti odporúčame hlbšie preskúmať Salalah, hlavné mesto provincie Dhofar na juhu krajiny. Salalah je odlišné od zvyšku krajiny vďaka monzúnom, ktoré prinášajú do okolia zeleň a sviežosť.

Omán má viac než 1 700 kilometrov pobrežia s nádhernými plážami. Medzi najkrajšie patria pláže práve v oblasti Salalah, kde nájdeš biely piesok a tyrkysové more. Miestne pláže sú ideálne na oddych, ale aj na šnorchlovanie a potápanie. Na koralových útesoch, napríklad okolo ostrova Daymaniyat, môžeš obdivovať bohatý podmorský svet, vrátane pestrofarebných rýb a morských korytnačiek. Ak hľadáš dobrodružstvo, môžeš sa vydať na výlet loďou a pozorovať delfíny alebo dokonca veľryby, ktoré sa v ománskych vodách často vyskytujú.

3. Ománska pohostinnosť a kultúra

Ománci sú známi svojou pohostinnosťou a úctou k tradíciám. Je pravdepodobné, že na tomto mieste spoznáš, ako chutí ťavie mlieko. Pri návšteve miestnych trhov, ako napríklad Mutrah Souk v hlavnom meste, zažiješ atmosféru plnú farieb, vôní a chutí. Môžeš si tu kúpiť tradičné korenie, striebro, koberce alebo vôňu kadidla, ktoré je typickým produktom Ománu.

Nezabudni ochutnať aj miestnu kuchyňu, ktorá kombinuje arabské, indické aj portugalské vplyvy. Tradičné jedlo „shuwa“ – pomaly pečené mäso v hlinenej peci, je lahôdkou, ktorú si nesmieš nechať ujsť.

Nechceš mať starosti s plánovaním dovolenky? Dovolenku v Ománe ti zabezpečí cestovná kancelária Satur, ktorá ponúka výhodné poznávacie zájazdy s priamym letom z Bratislavy alebo Košíc.

4. Starobylé pevnosti a pamiatky UNESCO

Omán má bohatú históriu a kultúru, ktorú najlepšie spoznáš prostredníctvom návštevy starobylých pevností a hradov. Pevnosť Nizwa, postavená v 17. storočí, je jednou z najväčších v krajine a ponúka fascinujúci pohľad na ománsku architektúru.

Pevnosť Bahla, ktorá je zapísaná na zozname UNESCO, je ďalším historickým skvostom, ktorý musíš vidieť. Omán má množstvo pamiatok z čias starovekých obchodných ciest a dedín, ktoré sú dnes významnou súčasťou svetového dedičstva UNESCO.

5. Už túto zimu ťa tam pošleme na dovolenku

Možno si pomyslíš, že to znie príliš dobre na to, aby to bola pravda. Skutočnosť je však taká, že už tento december sa môžeš zobúdzať v 5* Hotel Crowne Plaza Resort Salalah. Navyše, tento all inclusive pobyt od cestovnej kancelárie Satur je v hodnote 3 500 € a pre 2 osoby.

Obľúbený rezort ponúka tropickú záhradu o veľkosti 42 hektárov, ktorá patrí medzi najväčšie záhrady v stredisku Salalah. Rezort sa nachádza priamo na piesočnatej pláži s jemným pieskom. Slnečníky a ležadlá na pláži môžeš využívať zdarma. K dispozícií máš aj vonkajší bazén. Môžno tiež oceníš nové a veľké fitko, či wellness v The Villa Wellness & Spa. V hoteli sa tiež nachádzajú tri reštaurácie, bar, kaviareň a nočný klub. Hotel sa nachádza iba 5 km od centra mesta Salalah a 10 km od letiska.

Dôležité informácie k zájazdu:

All inclusive pobyt pre 2 osoby v Hotel Crowne Plaza Resort Salalah, Salalah, Omán | CK SATUR

Termín zájazdu: 7.12. – 14.12. 2024

Odlet z Bratislavy

Hodnota zájazdu je 1 756 €/ osoba (spolu 3 512 €)

V cene máš leteckú dopravu na trase Bratislava – Salalah – Bratislava, transfer letisko – hotel – letisko, 7 dní ubytovania s all inclusive službami, služby Satur delegáta

Poistenie nie je v cene, môžeš si ho dokúpiť v cestovnej kancelárii Satur

Pozor, tvoj cestovný pas musí byť platný ešte 6 mesiacov po návrate

Ako na to? Do žrebovania sa zapojíš prostredníctvom formulára nižšie. Jedinou podmienkou je mať aktívne predplatné REFRESHER+. Ešte ho nemáš? Zapojiť sa môžeš tiež a počas procesu si aktivuješ predplatné REFRESHER+. Ak chceš zvýšiť svoje šance na výhru, s ročným predplatným REFRESHER+ je tvoj hlas v súťaži až 10-krát.



Súťaž trvá od 28. októbra do 6. novembra. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom a na vyplnenom telefónnom čísle.