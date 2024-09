Aktérmi bitky boli bývalý partner Agáty Jaromír Soukup a jej manžel Miroslav Dopita.

V Prahe pred domom známej Češky Agáty Hanychovej došlo ku krvavej bitke. Agáta často na sociálnych sieťach informuje svojich sledovateľov o náročnej situácii, ktorú má v súvislosti so striedavou starostlivosťou o svoje deti.

Otcom jej najmladšej dcéry je bývalý majiteľ TV Barrandov a účastník Clash of the Stars Jaromír Soukup. To, že medzi sebou nemajú dobré vzťahy, netaja ani pred verejnosťou. V pondelok večer ich konflikt eskaloval, keď sa súčasný manžel Agáty Miroslav Dopita pobil s Jaromírom po tom, čo odovzdal dcéru Rozárku do rúk Agáte.

Český portál eXtra.cz informoval o podrobnostiach bitky. Podľa jednej zo strán mal Soukup pri odchode uvidieť Dopitu, čo ho vyprovokovalo, vrátil sa na pozemok a začal po ňom pokrikovať „Dopita, poď von!“ Situácia sa vyhrotila a začala sa krvavá bitka, ktorej svedkami boli aj ostatné Agátine deti. Na miesto bola privolaná polícia a záchranná služba, ktorá aktérov po bitke transportovala do nemocnice.

Jaromír Soukup uviedol: „Dopita na mňa pri predávaní dcéry slovne útočil a pri odchode ma napadol. Mali to pripravené.“ Podľa najnovších informácií mal podať Jaromír na Dopitu trestné oznámenie.

Agáta medzičasom na svojom Instagrame zverejnila vyjadrenie, v ktorom tvrdí, že to jej rodina bola napadnutá a jej súčasný manžel sa ich snažil len chrániť. Tiež verí, že sa celá vec vyrieši a česká polícia v spolupráci s úradmi vyvodí voči jej expartnerovi dôsledky.