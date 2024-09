Reaguje tým na obvinenia rapera zo sexuálneho zneužívania

Ikonická pesnička Tik Tok od Keshi síce patrí medzi hity roku 2010, no stále by sa dala považovať za popový evergreen súčasnosti, ktorú aj teraz hocikedy započuješ hrať v plážových kluboch. Ikonickú prvú vetu skladby však speváčka nedávno z určitých dôvodov zmenila. Reaguje tak na rapera Diddyho a jeho obvinenia zo sexuálneho násilia.

Americká speváčka Kesha prerazila ešte v roku 2009 a doteraz je známym menom na popovej scéne. Veľkú pozornosť si nedávno získala zmenou textu svojej skoro najpočúvanejšej skladby Tik Tok, ktorú prvýkrát v tejto verzii podľa Tribune zaspievala na Coachelle v apríli 2024.

V prvej vete teraz po novom spieva: „Wake up in the morning like f*** P. Diddy,“ čím odkazuje na sériu obvinení Seana „Diddyho“ Combsa zo sexuálneho zneužívania. Ten je aktuálne uprostred právnych sporov a žalôb podaných jeho bývalou partnerkou a ďalšími jednotlivcami, ktorí prišli s obvineniami.

Na sociálnych sieťach potvrdila, že si za zmenou textu stojí a nehodlá ju zmeniť. Fanúšikovia jej odvážny postoj rovnako ocenili. Novú verziu podľa jej slov nahrá čoskoro. Aktuálne však na Tiktok zverejnila video, kde lipsyncuje práve do zmenenej časti skladby.