Toto nevymyslíš.

Všetci sme si tým prešli. Predstavuješ si, ako sa premávaš s novým účesom a s úsmevom na tvári zbieraš komplimenty. Niekedy je realita však taká, že sa neveriacky pozeráš do zrkadla a pýtaš sa: Čo sa to stalo? Stačí zlý strih, inokedy zas nepodarená farba. Na tento zážitok sme sa rozhodli spýtať našich fanúšikov a položili im otázku: Aký bol tvoj najväčší „hair fail“?

To, že bad hair day (alebo aj bad hair month) mal v živote asi každý, nám potvrdili aj odpovede respondentov. Napríklad Viki vypadla polovica vlasov, pretože jej ich sestra spálila s peroxidom. Veronika to vzala do vlastných rúk – zbadala nožnice a v návale spontánnosti sa ostrihala. Terke zas detská kaderníčka z facebookového inzerátu nedovolila pozrieť sa do zrkadla.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

„Počas umývania mi vypadla polovica vlasov“

Viki svoje vlasy zverila do rúk sestre, ktorá s farbením nemala veľa skúseností. „Používali sme peroxid. Neviem, kde nastala chyba. Ako som si umývala vlasy, polovica z nich zišla dole,“ vysvetľuje Viki. Po neúspešnom experimente jej vlasy vyzerali naozaj zle – boli tvrdé, suché a ako keby úplne mŕtve.

„A tá farba... no hrôza. Zverila som sa potom do rúk kaderníčke, ktorá mi farbu upravila, lebo to vyzeralo naozaj veľmi zle. Používala som potom šampón, kondicionér a olejček, ktorý mi veľmi pomohol.“ Viki dodáva, že experimentovať doma už radšej neskúša, dofarbuje si maximálne iba odrasty.

Naľavo: Viki pred odfarbením. V strede: Viki po domácom experimente. Napravo: Výsledok po návšteve kaderníctva. Zdroj: archív respodentky

S domácim farbením má bohaté skúsenosti aj Erika. Tá aspoň vie, kde nastala chyba – zanedbala odporúčaný postup. „Mala som taký odfarbovač z drogérky, mal konzistenciu ako bežná farba. Odrasty mi vytiahol úplne ‚do priesvitna‘ a zvyšok vlasov mal celú paletu farieb od oranžovej až po medenú. Očividne to bol zlý postup, už viem, že na odrasty sa to nanášať nemá.“ Erika dopĺňa, že jej vlasy zachránila kaderníčka, s ktorou výsledný efekt nazvali „opačné ombré.“ Poučila sa, že experimenty s domácim odfarbovaním už skúšať nebude.

Erike sa vlasový fail však stal rovno dvakrát. V druhom prípade nenašla v drogérii farbu v odtieni, ktorý bežne používa, a preto siahla po inom. „Urobila som chybu a nevšimla som si, že tá farba extra zosvetľuje. Moje vlasy zostali žlté ako malé káčatko. Zachránila som to ružovou farbou. V lete na festival to bolo úplne ideálne,“ uzatvára.

„Raz som si nafarbil vlasy na modro a babky sa ma pýtali, či som si rozbil hlavu,“ s týmito slovami sa nám ozval respondent Matúš. Jeho kamaráti v tom období experimentovali s farbením vlasov, preto zatúžil po zmene aj on. „Som blonďák a sestra, ktorá ma farbila, mi povedala, že to chytí tak, ako má, aj bez peroxidu. Lenže nechytilo. Mal som tyrkysové vlasy a ľudia si mysleli, že mám rozbitú hlavu.“ Matúš dodáva, že sa na výsledku smial rovnako, ako ostatní. Svoj problém vyriešil tak, že si svoje vlasy prestal všímať a po troch mesiacoch bol opäť blond.

„Prízvukovala som kaderníčke, že nechcem ofinu. Išla som domov s ofinou“

Liliana svoju návštevu kaderníctva stále ľutuje, pretože jej následky znáša doteraz. Pred niekoľkými týždňami išla za kaderníčkou a vysvetlila jej, že chce účes v štýle wolf cut. „Chcela som niečo ako wolf cut, ale bez tej ofiny. Ukázala som jej fotku a prízvukovala, že nechcem ofinu. Samozrejme, že som odchádzala domov s ofinou. Dúfam, že aspoň kaderníčka je šťastná.“ Tento fail jej pokazil svadbu rodinného príslušníka, na ktorú sa chystala. „Úprimne ma to dosť rozhodilo.“

Traumu z návštevy dedinského kaderníctva má aj Ema, ktorá chcela balayage. „Kaderníčka mi povedala, že to robila raz na školení, takže dobre vie, čo robí. Má na to techniku aj kurz. Tiež si pomáhala nejakým manuálom.“

Kaderníčka však nepodarený výsledok šikovne zamaskovala a Ema si spočiatku žiadne fľaky nevšimla. „Natočila mi vlasy. Prvé dni som ani nespozorovala, že by bolo niečo zle, bolo to zakamuflované. Keď som si ich umyla a vyrovnala, skoro ma obarilo,“ spomína Ema.

„Prvé dni som ani nespozorovala, že by bolo niečo zle, bolo to zakamuflované. Keď som si ich umyla a vyrovnala, skoro ma obarilo,“ spomína Ema. Zdroj: archív respodentky

Silný komunikačný šum medzi kaderníčkou a zákazníkom zažila aj Nina. Objednala sa ku kaderníčke, na ktorú nepočula doposiaľ žiadne negatívne recenzie. „Povedala som si, prečo nie.“ Chcela tzv. butterfly cut a domov odišla s ryšavými a „dorezanými“ vlasmi.

Nepočúvala ma a išla si tak, ako chcela ona.

Nina túžila po hnedých vlasoch s jemnými podtónmi červenej. Túto farbu však nechcela natrvalo, tak požiadala len o farbiaci šampón. „Ona tam nejako zmiešala aj ten šampón. Keď mi farbu umyla, moje vlasy boli ryšavé. Na to mi odpovedala, veď to je ten prvok červenej, čo som chcela. Nevedela som, či sa mám smiať alebo plakať.“ Hneď ako prišla Nina domov, prefarbila si vlasy sama.

„Videla som nožnice, tak som sa ostrihala“

„Ostrihala som si ofinu a vyzerala som ako pyramída,“ opisuje nám Veronika. „Bolo to spontánne. Videla som nožničky, tak som si povedala, že si ostrihám vlasy.“ Vtedy bola ešte mladšia, tak jej tento nápad prišiel v poriadku. Od malička má však šťastie v tom, že jej vlasy veľmi rýchlo rastú. „Do dvoch mesiacov mi to všetko dorástlo.“

O pyramídovom strihu vie svoje aj Terka. Jej predstava sa tiež nestretla s realitou. „Bola to osobná kríza počas korony. Povedala som si, že chcem zmenu, dám si vlasy nakrátko. Už vtedy som mala kratší účes, takže som vedela, že mi to pristane,“ spomína.

Na Facebooku vyhľadala mestskú skupinu, kde sa jej na príspevok ozvala detská kaderníčka. Povedala si, že to nebude problém a navyše, kaderníčka k nej príde domov. „Čo mi prišlo divné, je, že ma neposadila oproti zrkadlu, ale bokom. Opýtala som sa, či si môžem sadnúť oproti zrkadlu, nech vidím, čo robí. Ona na to, že vie strihať aj takto.“

Cítila som prúser.

Terky sa kaderníčka stále pýtala, či to chce ešte kratšie – a Terka stále súhlasila. „Neustále mi sprejovala vlasy vodou, ako keby stále niečo opravovala.“ Tvrdí, že výsledok vyzeral ako princezná Fantagiro s krivo ostrihanými vlasmi. Po tejto návšteve bola „ľahšia“ o 15 eur.

Účes za 15 eur. Terka tvrdí, že výsledok vyzeral ako princezná Fantagiro s krivo ostrihanými vlasmi. Zdroj: archív respodentky