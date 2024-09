Futbalista Cristiano Ronaldo dosiahol veľký míľnik. V rámci všetkých sociálnych sietí ho sleduje už jedna miliarda ľudí. Novinku oznámil na sociálnej sieti X.

„Toto je viac než len číslo - je to dôkaz našej spoločnej vášne, hnacej sily a lásky k hre a mimo nej. Od ulíc Madeiry až po najväčšie pódiá na svete, vždy som hral pre svoju rodinu a pre vás a teraz nás stojí spolu 1 miliarda,“ píše Ronaldo.

Sledovateľom sa na záver poďakoval za podporu naprieč rokmi. „Ďakujem, že vo mňa veríte, za podporu, a za to, že ste súčasťou môjho života. To najlepšie ešte len príde a my budeme spolu pokračovať v presadzovaní, víťazstvách a písaní histórie,“ uviedol CR7.

Okrem rekordu v počte sledovateľov kraľuje aj v počte strelených gólov. Svoj rekordný 900. gól v poradí strelil v zápase Ligy národov UEFA, gól pristál v bránke Chorváto. Aj vďaka Ronaldovmu gólu Portugalsko zvíťazilo 2:1.

