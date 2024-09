Aj teba absolútne pohltila seriálová novinka The Perfect Couple? Toto sú knihy s podobne temnou zápletkou, ktoré nepustíš z rúk

Tieto mysteriózne rodinné drámy budeš chcieť zhltnúť za jeden sychravý večer.

Seriálová novinka z dielne Netflixu je dostupná viac ako týždeň a už teraz je jasné, že si získala milióny fanúšikov. Šesťdielna miniséria rozpráva príbeh Amélie, ktorá sa rozhodla vziať si Benjiho, chlapca z rozprávkovo bohatej rodiny.

Svadba sezóny sa však náhle zmení na nočnú moru. Len niekoľko hodín pred obradom sa na pláži pri dome nájde mŕtve telo a všetci svadobčania sa razom stanú podozrivými. Okrem dôkazov však na povrch začnú vychádzať aj desiatky rokov skrývané tajomstvá. Bohatá rodina totiž ukrýva viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je však natoľko bohatá, aby jej prešiel aj zločin?

Seriálový hit je natočený podľa rovnomenného bestselleru Elin Hilderbrand, ktorá má na konte viacero podobne ladených románov. Ak miluješ túto novinku tak ako my, máme pre teba niekoľko tipov na knižky, ktoré ťa budú baviť rovnako a možno o trošku viac.

Nemôžeme ti zaručiť, že tieto romány ťa počas jesenných večerov zahrejú. Z ich príbehov ti bude behať mráz po chrbte. Uvar si horúci čaj a zamkni dvere, pretože po ich dočítaní sa budeš báť aj vlastných susedov.

1. Za zatvorenými dverami (B.A. Paris)

Manželstvo Grace a Jacka pôsobí na prvý pohľad ako dokonalá rozprávka. Grace je mladá, krásna a srdečná, Jack je charizmatický a úspešný právnik zastupujúci obete domáceho násilia. Manželia trávia všetok voľný čas spolu, bok po boku. To, že Grace nikam nechodí bez svojho oddaného manžela, sa však postupne začne jej okoliu javiť až príliš podozrivé.

Na prvý pohľad dokonalý pár za dverami svojho drahého domu ukrýva desivé tajomstvá. Tie začnú postupne vychádzať na povrch spoločne s otázkami, prečo Grace nikdy nedvíha svojim priateľkám telefón, prečo na spoločenských udalostiach nemôže jesť to, na čo má chuť, či prečo obklopuje rozprávkové sídlo Jacka a jeho manželky vysoký plot.

Čo sa deje za zatvorenými dverami rodinného sídla dokonalej dvojice, ktorú obdivuje celé mesto? Priprav sa na strhujúcu zápletku a dej, od ktorého sa nebudeš vedieť odtrhnúť. Nič totiž nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá...

Zdroj: Martinus / Za zatvorenými dverami

2. Päťhviezdičkový víkend (Elin Hilderbrand)

Autorka knižnej predlohy The Perfect Couple napísala viac ako desať románov, ktoré sa vo svete tešia veľkej čitateľskej obľube. Do slovenčiny (a češtiny) však bolo preložených len niekoľko. Slovenskí čitatelia sa však tento rok dočkali ďalšej novinky.

Dej príbehu Päťhviezdičkový víkend sa odohráva na dobre známom ostrove Nantucket. Tentokrát však nebudeme sledovať osudy bohatej rodiny, ale piatich priateliek. Tie sa stretli v dome päťdesiatničky Hollis, ktorej tragicky zahynul manžel. Spoločný víkend pri mori jej má pomôcť prekonať túto stratu. Všetko sa však vyvinie úplne iným smerom.

Čas strávený spolu však obnaží nezahojené staré rany a odhalí dlho skrývané tajomstvá.

Keď päťhviezdičkový víkend uplynie, ani jedna zo žien sa nevráti domov taká, aká bola predtým.

Zdroj: Martinus / Päťhviezdičkový víkend

3. Jablká nepadajú ďaleko (Liane Moriarty)

Spomínaš si ešte na minisériu Big Little Lies, v ktorej rovnako, ako v The Perfect Couple, zahviezdila Nicole Kidman? Potom ti štýl austrálskej spisovateľky Liane Moriarty iste nebude cudzí. Bola to práve ona, kto napísal knižnú predlohu tohto úspešného seriálu.

Kniha rozpráva príbeh rodiny Delaneyovcov, v ktorej sa tenisová raketa dedí z pokolenia na pokolenie. Manželia Stan a Joy majú všetko, čo si môžu priať. Luxusný dom, hviezdnu kariéru, úspešné deti aj závisť všetkých susedov. Avšak, všetko má svoj koniec a keď po päťdesiatich rokoch spoločného života predajú spoločne vybudovanú tenisovú akadémiu, neostane nič, čo by ich spájalo.

Všetko sa zmení v osudnú noc, keď na dvere ich domu zaklope neznáme zakrvavené dievča. Predstaví sa ako Savannah a prosí o záchranu pred násilným partnerom. Manželia ju okamžite vpustia do svojho domu a života. Onedlho však Joy aj Savannah zmiznú. Jediným podozrivým je Stan, a hoci odmieta vinu, vie viac, ako priznáva. Čo sa naozaj stalo?

Zdroj: Martinus / Jablká nepadajú ďaleko

4. Jednoducho zmizla (Lisa Jewell)

Pred desiatimi rokmi sa tínedžerka Ellie vybrala do neďalekej knižnice, kam však nikdy nedorazila. Zdrvená matka Laurel sa dodnes nedokáže zmieriť s predstavou, že jej milovaná dcéra zomrela. Traumou postihnutá rodina sa rozpadne a Laurel zostane so svojím žiaľom sama.

Osud jej však do života privedie charizmatického Floyda, pri ktorom opäť pocíti náznaky šťastia. Motýle v bruchu však nie sú to jediné, čo jej v noci nedá spať. Prečo sa slávny spisovateľ zaľúbil práve do nej, staršej neatraktívnej ženy? Keď sa Laurel prvý raz stretne s Floydovou dcérou Poppy, prepadne ju zlá predtucha.

Vzťah Floyda a jeho dcéry je zahalený tajomnosťou. Je príliš láskyplný, ideálny a dokonalý, aby mohol byť aj pravdivý. Laurel má podozrenie, že tu niečo nesedí. Čo sa skrýva za fasádou ich, na prvý pohľad, dokonalého vzťahu?

*kniha je aktuálne dostupná len v českom jazyku pod názvom Beze svědků.

Zdroj: Martinus / Jednoducho zmizla

5. Pomocníčka (Freida McFadden)

Ak na tvojom zozname prečítaných kníh stále chýba tento mysteriózny román, ktorý sa krátko po vydaní stal absolútnym hitom, teraz je ten správny čas to napraviť. Autorke sa v diele Pomocníčka podarilo vytvoriť dokonalú atmosféru, ktorá ťa absolútne pohltí. Kto je tajomná pomocníčka a čo sa v skutočnosti odohráva za stenami dokonalého domu Winchesterovcov?

Ani ty sa nedokážeš odpútať od strhujúceho príbehu tajomnej pomocníčky? Autorka potešila svojich čitateľov a krátko po vydaní prvej časti sa pustila do druhej. Druhý diel série s názvom Tajomstvo pomocníčky je ešte napínavejší než ten prvý.

Už 23. októbra sa môžeš začítať do absolútnej novinky, ktorou je netrpezlivo očakávaný tretí diel s názvom Pomocníčka ťa vidí. Priprav sa na pútavý dej plný prekvapivých zvratov a desivých tajomstiev, ktoré musia zostať za stenami dokonalého života.