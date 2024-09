CLOSE FRIENDS s Pavlom Bruchalom: Vstup do politiky nepopieram. Najsexi ľudia žijú vo Venezuele či Brazílii

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedal televízny moderátor Pavol Bruchala.

Pavol prišiel do nášho štúdia s obrovskou dávkou pozitívnej energie. Hovorí o sebe, že napriek tomu, že má 46 rokov, sa cíti veľmi mlado. Niet pochýb, skutočne sme z neho tento pocit mali aj my.

V Close Friends sme rozoberali zábavné, ale aj vážne a dôležité veci. Pavla sme sa pýtali napríklad aj na politiku a prezradil nám, s ktorými politikmi by si vedel predstaviť život na opustenom ostrove. Ale aj to, s ktorými nie... dokážeš si tipnúť, o koho asi ide?

Na našej krajine by zmenil polohu na mape, ale aj mindset ľudí. Na našich mu najviac vadí, že robia veci len preto, lebo: „Čo by na to povedal niekto iný?“. Okrem politiky sme si s Palim zaspomínali aj na školské časy a pýtali sme sa ho aj na jeho prvú brigádu. Tá úzko súvisí s jeho obľúbenou činnosťou.

Prezradil nám aj to, že sa prioritne viac smeje ako plače a nemal by problém si zahrať v romantickej komédii. Dozvieš sa, prečo moderátor odišiel z televízie Markíza, aj to, čo mal na nej najradšej.

Najsexi ľudia sú podľa neho vo Venezuele, Kolumbii či Brazílii. „Keď prídete do Rio de Janeiro, neviete, či ste sa ocitli na Only Fans, alebo pozeráte lepšiu verziu porno filmu,“ hovorí Pavol a dodáva, že sú podľa neho Brazílčania sexuálne nabití.

Kde sa stretol tvárou v tvár s medveďom, aký mal najkrajší zážitok s fanúšičkou a čo si myslí o ľuďoch, ktorí hovoria, že naša Zem je plochá, sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.