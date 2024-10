Filip robí moderátora na Taiwane: Doma si varím len vtedy, keď je vonku tajfún. Mladí ľudia tu nepijú ako na Slovensku

Slovák Filip sa naučil plynule po čínsky a začal nový život na Taiwane.

Jeho domovom sa stalo hlavné mesto Tchaj-pej, kde žije v skromnom podnájme so svojou taiwanskou priateľkou. Pracuje v rádiu, hovorí po čínsky a doma sa stravuje len vtedy, keď sa do krajiny blíži tajfún alebo sa mu nechce vyjsť z domu.

Slovák Filip Leskovský pre Refresher prezradil, aký život vedie na Taiwane. Dozvieš sa viac o životnej úrovni, miestnych ľuďoch aj o tom, ako to vyzerá, keď sa do krajiny blíži tajfún.

V tomto článku si prečítaš: Čo je podľa Filipa najťažšie na čínštine.

Kde pracuje a ako sa tam dostal.

Ako vníma Taiwancov v porovnaní so Slovákmi.

Či tam ľudia pijú rovnako veľa ako na Slovensku.

Ako to v krajine vyzerá, keď sa blíži tajfún.

Čínština má päť tónov. Rovnaké slovo môže mať v každom tóne iný význam.

Kedy si sa rozhodol odísť na Taiwan a prečo? Prvýkrát som sa dostal na Taiwan cez výmenný pobyt na vysokej škole a celkom sa mi zapáčilo. V prvom rade som chcel ísť do Ázie a bol som viac naklonený ísť do čínsko-hovoriacej krajiny, že keby sa malo na mňa voľačo nalepiť a mohol by sa ten jazyk hodiť do budúcna.

O Taiwane som ešte na výške počul samé dobré veci od ľudí, ktorí tam boli, a tak vyhral. Po škole mi nebolo jasné čo, kde a kam, tak som sa rozhodol využiť možnosť štipendia a ísť študovať čínštinu.

Teraz hovoríš po čínsky už plynule?

Nepovedal by som, že plynule, som uviaznutý niekde v strede. Viem dosť na to, aby som ohúril zopár domácich, dostal sa cez denné konverzácie a rozvíjal vzťahy. Ale zase neviem dosť na vyjadrenie hlbších úvah. A nie vždy mi je všetko rozumieť, hlavne kvôli tónom, čo tu majú.

Je pravda, že jedno slovo môže mať viacero tónov a v každom znamená niečo iné?

Áno, majú ich až päť a jedno slovo môže mať na základe výslovnosti viacero významov, čiže treba trafiť správnu výslovnosť slova a jeho patriaci tón. Zvyčajne je to veľkým problémom pre zahraničných ľudí.

Ešte k tomu štúdiu, väčšina vysokých škôl má jazykové centrum, kde sa dá zapísať na každodenný trojhodinový kurz. Tak toto som absolvoval, bol som tam skoro rok a potom už som len nasával informácie z bežného života.

Ich gramatika je vcelku ľahká oproti slovenčine alebo nemčine, najťažšie je asi písať a čítať, keďže každý ten znak si treba dobre pamätať a nedá sa moc uhádnuť.