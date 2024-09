TOP 10 virálnych produktov z TikToku, ktoré sa ti naozaj oplatí kúpiť. Za niektoré zaplatíš menej ako 10 €

Používaš niektorý z nich?

TikTok je miestom bizarných tancov, divných trendov a v neposlednom rade aj skvelých odporúčaní. Preskúmali sme tú „lepšiu stránku“ tejto sociálnej siete a našli sme niekoľko virálnych produktov, ktoré Gen Z vrelo odporúča – tieto však stoja za vyskúšanie.

Vďaka TikToku sme napríklad objavili balzam, ktorý sa objavil v Pánovi prsteňov, krémy, ktoré vyriešia tvoje problémy s pleťou, alebo sérum s vitamínom C, ktoré sa zároveň správa ako make-up. Ak si ktorýkoľvek z týchto virálnych produktov vložíš do košíka, je veľmi pravdepodobné, že nebudeš ľutovať.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť.

Maybelline Instant Anti Age Eraser

Dúfame, že tento kultový produkt ti predstavovať nemusíme. Beauty influencerky ho milujú už od roku 2010 a rovnako ho ospevuje Gen Z na TikToku aj dnes. Účinne zakrýva kruhy pod očami, viditeľne rozjasňuje očné okolie a jeho cenovka nezabolí tvoju peňaženku. Niektoré influencerky dokonca tmavšie odtiene odporúčajú aj na kontúrovanie tváre.

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream

Podľa štatistík Sol de Janeiro sa jedno balenie Bum Bum Cream predá každých šesť sekúnd. Obsahuje cupuaçu maslo pre hĺbkovú hydratáciu, extrakt z guarany a antioxidačné prísady, ktoré pomáhajú predchádzať poškodeniu kože. Tvoja pokožka bude vyzerať jemne, žiarivo a zvodne. Okrem toho ťa poteší aj príjemná vôňa.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Balzam Cicaplast Baume B5+ ti pomôže upokojiť suchú pleť. Ak bojuješ so suchými miestami alebo podráždenou pokožkou, určite by nemal chýbať v tvojej kozmetickej taške. Najmä počas chladnejších mesiacov je tento balzam must-have. Gen Z na TikToku ho používa ako nočnú masku – my ti odporúčame ho používať skôr lokálne, pretože by ti jeho konzistencia mohla upchať pleť.

Clarins Lip Comfort Oil

Luxusné balenie, široký aplikátor, nelepivé a vyživujúce zloženie ťa presvedčí, že tento olej stojí za vyskúšanie. Tvoje pery budú príjemne hydratované a dodajú im jemný nádych farby. Navyše, obsahuje až 93 % zložiek prírodného pôvodu, ako napríklad organický olej z ruže vínnej, organický jojobový olej a olej z lieskových orieškov.

Maybelline SuperStay Vitamin C Skin Tint

Popularita tónujúcich sér narastá. TikTok si zamiloval práve SuperStay Vitamin C Skin Tint od značky Maybelline, ktorý ti napriek svojej ultraľahkej textúre poskytne dostatočné krytie a prirodzene zjednotí tón pleti. Jeho zloženie je obohatené o vitamín C a tiež oceníš dlhú výdrž.

Clinique Almost Lipstick Black Honey

Farba ako tvoje pery, ale lepšie. Gen Z si ikonický tónujúci balzam začala všímať po tom, čo sa na TikToku objavili videá, podľa ktorých mala Liv Tyler tento rúž na sebe v Pánovi prsteňov. Balzam dodá tvojim perám mierny farebný nádych, ktorý sa prispôsobí tónu tvojej prirodzenej farby pier. Jediným mínusom je vyššia cenovka.

L’Oréal Paris Telescopic

Riasenka má patentovanú flexibilnú kefku, ktorá by ti mala zvýrazniť riasy od korienkov až po končeky a predĺžiť ich až o 60 %. Má nelepivú konzistenciu, ktorá sa nerozmazáva a nerobí hrudky. Potvrdzuje to aj fakt, že riasenka L’Oréal Paris Telescopic je už kultovou klasikou, ktorú objavila aj Gen Z a ospevuje ju na TikToku.

DIOR Backstage Rosy Glow Blush

Rozjasňujúcu lícenku Rosy Glow Blush v odtieni 001 Pink miluje TikTok aj celebritní vizážisti. Lícenka sa príjemne rozotiera a vytvára efekt zdravo rozžiarenej tváre. Je navrhnutá tak, aby vyhovovala všetkým typom pleti. Kvôli vyššej cenovke ide o investíciu do tvojej kozmetickej tašky. Ruku však na srdce, ako často si kupuješ lícenky? Tento typ produktu ti naozaj vydrží dlho, a keď si to prepočítaš...#girl math.

Dr. Jart+ Cicapair™ Tiger Grass Color Correcting Treatment

Trápi ťa akné alebo červené a podráždené miesta na tvári? Tento krém značky Dr. Jart+ ti nielen pomôže upokojiť pleť, ale zároveň zjednocuje aj jej tón. Krém má mierne zelenú farbu, ktorá pomáha neutralizovať začervenanie. Môžeš ho používať samostatne alebo ako podkladovú bázu pod make-up. Efektívnejšie funguje, ak ho najprv „zahreješ“ na vrchu ruky, ako môžeš vidieť na videu vyššie. Na TikToku nájdeš množstvo ďalších videí, ktoré ťa presvedčia o tom, že stojí za vyskúšanie.

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin

Účinky kórejskej kozmetiky sa dostali do širšieho povedomia verejnosti (konečne). Cosrx je na tomto trhu osvedčenou značkou, s ktorou je celkom pravdepodobné, že s výberom produktov nešliapneš vedľa. TikTok si zamiloval pleťovú esenciu so slimačím sekrétom Advanced Snail 96 Mucin. Toto zloženie dodá tvojej pleti hydratáciu a pomôže ti dosiahnuť rozžiarenú a hebkú tvár.