Česká pornoherečka na tlačovke opäť hádzala výkaly. Podpísala si tým absolútny zákaz na všetky udalosti Clashu

Tlačovka Clash of the Stars sa opäť nezaobišla bez bizarných situácií. Organizácia tentokrát vyvodila dôsledky.

Tlačovky českej zápasníckej organizácie Clash of the Stars sú známe vyhrotenými dramatickými potýčkami medzi súperiacimi zápasníkmi. Trashtalky sa často vyhrotia do bitiek či vylievania drinkov, no po novom aj do hádzania exkrementov.

Zdroj: Youtube (Clash of the Stars)

Poburujúci výstup českej pornoherečky Nikoly Lauberovej, keď pred rokom hodila výkaly svojich mačiek po svojej súperke pornoherečke Lady Dee výkaly, očividne nebol posledný. Tentokrát si to z neznámych dôvodov schytal karatista a účastník reality šou Survivor Jack Hamid.

Tanečný klub Duplex zamoril zápach exkrementov tak, že až na skoro 10 minút museli prerušiť tlačovku. Celý incident bol navyše vysielaný naživo na live streame organizácie.

Zdroj: Youtube (Clash of the Stars)

Aj napriek tomu, že Clash of the Stars je kontroverzná organizácia známa výstrednosťou svojich zápasníkov, tento incident okamžite odsúdila a s Lauberovou definitívne prerušila spoluprácu.

„Týmto si, samozrejme, podpísala absolútny zákaz na všetky udalosti Clashu. Nemá už s nami na doživotie nič spoločného a budeme ďalej riešiť, aké kroky ešte voči nej môžeme podniknúť, lebo toto proste už nie je ani sranda,“ vyjadril sa jeden z moderátorov tlačovky.

Na galavečere Clash of the Stars sa zúčastňujú známe osobnosti a influenceri. V ringu sa v minulosti objavili napríklad youtuber Marek Valášek, známy ako Datel, influencer Tadeáš Kuběnka či podnikateľ Jaromír Soukup.

Česká kontroverzná organizácia Clash of the Stars (COTS) je zameraná na bojové športy a je známa bizarnými zápasmi. Nielenže sa v nej totiž bijú influenceri, tiktokeri, pornoherečky a hudobníci, ale aj hendikepovaní ľudia.