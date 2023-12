Bitka českých pornoherečiek: po Lady Dee hodila kolegyňa výkaly. Tlačovku museli pre exkrementy prerušiť

Mnohí diváci sa zhodujú, že ide o veľký prešľap zo strany organizácie.

Česká kontroverzná organizácia Clash of the Stars (COTS) zameraná na bojové športy je známa bizarnými zápasmi. Nielenže sa v nej totiž bijú influenceri, tiktokeri, pornoherečky a hudobníci, ale aj hendikepovaní ľudia.

V pondelok večer jej účastníci opäť šokovali. Tlačová konferencia k siedmemu turnaju COTS sa totiž nezaobišla bez ostrého trashtalku medzi zápasníkmi, bitiek a po novom dokonca už ani bez výkalov. Počas vyhroteného staredownu dvoch účinkujúcich totiž pribehla jedna z pornoherečiek Nikola Lauberová k svojej súperke pornoherečke Lady Dee a hodila po nej exkrementy.

Po tomto incidente sa obe české herečky z filmov pre dospelých pobili a Lady Dee, civilným menom Drahomíra Jůzová, po Lauberovej následne kričala a hádzala fľaše. Keďže mala vlasy aj oblečenie špinavé od výkalov, na stagei sa vyzliekla a za asistencie ďalšieho účastníka COTS si ich musela zmyť.

Tlačovú besedu museli preto na približne polhodinu prerušiť a pódium očistiť. Lady Dee sa neskôr vyjadrila, že to bolo od jej súperky detinské. „Možno to bolo trápne, ale ja to tak neberiem, proste sa stala nejaká situácia. Bolo to detinské, že sa tá baba nepostavila face to face a radšej hodila ho**o a ešte predo mnou utekala,“ uviedla po skončení tlačovej besedy.

K incidentu sa vyjadrila aj jeho iniciátorka Nikola Lauberová. „Postriekala som Lady Dee psími a mačacími výkalmi zriedenými vodou. Nazbierala som to doma, mám päť mačiek a jedného psa. Pôvodne som to na ňu chcela vykydať už na galavečere, ale bohužiaľ mi PET fľašu s výkalmi zobrali sekuriťáci,“ uviedla s tým, že na tlačovku to prepašovala v náhradných topánkach, v kabelke a medzi stehnami.

Vysvetlila aj dôvod svojho konania. „Vzhľadom na to, že Lady Dee sa hrá na neviniatko, hovorí s**čky a strašne si vymýšľa, tak som proste chcela, aby sa v tých s**čkách aj vymáchala,“ uzavrela Lauberová.

Mnohí diváci sa v komentároch zhodujú, že ide o veľký prešľap zo strany organizácie, ktorá to už preháňa. „Malo by sa to už trochu regulovať, aby tam nemal prístup hocijaký idiot, ktorý zaujíma pár ľudí a len narušuje event. Karta je až na pár výnimiek sklamanie," uviedol jeden z nich. „Sorry, ale toto je už príliš. Už by to vedenie malo krotiť," píše ďalší.

„Bol som v Duplexe (pražský klub, v ktorom sa tlačová beseda organizovala, pozn. red.) a ten smrad z toho, keď to na ňu vyliala a dostalo sa to do klimatizácie, bolo niečo neskutočné. Fakt to nie je hrané a rešpekt upratovačkám,“ dodal jeden z návštevníkov.