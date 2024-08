Potrebuje si zranenie doliečiť pred nachádzajúcou sezónou v NHL.

Slovenská hokejová reprezentácia príde vo finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie o jedného z najvýkonnejších hráčov. Martin Feherváry pre zranenie nenastúpi. Nahradí ho František Gajdoš.

Po úvodných tréningoch na kvalifikačné zápasy nakoniec padlo rozhodnutie, že posila z NHL nebude reprezentovať Slovensko. „Martinov stav sme konzultovali na dennej báze s fyzioterapeutom i lekárom. Washington ho síce uvoľnil pre potreby reprezentácie, no iba v prípade, že bude fit zo zdravotného hľadiska. To sa nám do dnešného nepodarilo stopercentne docieliť,“ cituje asistenta trénera Frühaufa hockeyslovakia.sk.

Čaká ho náročná sezóna v NHL

„Už pred zrazom som avizoval, že nie som úplne stopercentný zo zdravotného hľadiska. Že si to musím vyskúšať. Uzavreli sme to napokon tak, že bude lepšie, aby som si dal ešte oddych. Na plnú zápasovú záťaž nie som pripravený. Veľmi ma to mrzí. Chcel som ísť hrať, je to škoda. Na druhej strane sa musím pozerať do budúcna, sezóna v NHL je dlhá a náročná. Radšej si chcem zranenie poriadne doliečiť, ako sa s ním trápiť celý rok. Naďalej platí, že, keď budem mať možnosť prísť do reprezentácie a budem zdravý, vždy prídem,“ povedal Feherváry.

Gajdoš sa z ponuky teší a ochotne ju prijal. „Každá pozvánka do národného tímu ma poteší. Prišla nečakane, keďže tréneri mi volali v utorok večer. Sadol som do auta a dnes som na tréningu. Bojovať o olympiádu je veľká motivácia. Zápasy budú ostrejšie a zrejme vo vyššom tempe ako prípravné duely na klubovej úrovni, teším sa, vyjadril sa Gajdoš.