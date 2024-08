Refreshni svoju kozmetickú tašku.

Prehliadkové móla nám potvrdili, že jesenná sezóna bude aj o hravom líčení, ktoré sa nebojí experimentovať s rôznymi estetikami. Videli sme gotické kráľovné, porcelánové bábiky, návrat 90-tok alebo líčka pobozkané slnečnými lúčmi. Vybrali sme pre teba trendy, ktoré nás zaujali najviac.

Najlepšie na tom je, že väčšinu si dokážeš vytvoriť s produktami, ktoré už máš vo svojej kozmetickej taške. Ak by ti predsa len niečo chýbalo, vybrali sme ti niekoľko produktov z Notina, ktoré ti pomôžu dosiahnuť želaný efekt. Notino oslavuje 20. narodeniny, a preto si na vybrané produkty môžeš uplatniť zľavu 20 % s kódom „notino.“

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Výrazná lícenka

K tomuto trendu prispela Hailey Bieber so svojimi lícenkami Rhode alebo speváčka Sabrina Carpenter. Obe sú známe tým, že lícenkou nešetria. Vybrali sme pre teba niekoľko top líceniek a rozjasňovačov na trhu, ktoré ti pomôžu experimentovať s týmto vzhľadom.

Vyskúšaj kombinovať tekuté a púdrové lícenky alebo zmiešať niekoľko odtieňov. Tiež sa môžeš pohrať s umiestnením – skús si s ňou jemne vykontúrovať tvár alebo ju aplikovať aj na vrch nosa.

Y3K

Ako bude vyzerať móda v roku 3 000? Po Y2K trendoch zo začiatku tohto milénia nastupuje líčenie inšpirované budúcnosťou – Y3K. Typickými prvkami sú výrazné farby v metalickom prevedení. Síce tento make-up look je vhodný skôr na prehliadky a fotenie do módnych časopisov, môžeš sa ním inšpirovať aj vo svojom každodennom líčení. Vyskúšaj rozjasňovač s holografickými trblietkami alebo metalickú linku. Do svojho nákupného košíka pridaj:

Porcelánová bábika

Ak fandíš kórejskej kozmetike, pojem „glass skin“ pravdepodobne dôverne poznáš. Krásna, šťavnatá pokožka, ktorá vytvára dojem porcelánovej bábiky, tu s nami bude aj nadchádzajúcu sezónu. Kľúčom k dosiahnutiu tejto pokožky je kvalitná skincare rutina. V prípade make-upu siahni po ľahkých a krémových produktoch, ktoré ti pomôžu dosiahnuť prirodzene žiarivý vzhľad.

Studené odtiene

Ako väčšina trendov z 90. rokov a začiatku milénia, aj líčenie v studených tónoch hlási svoj comeback. Na inšpiráciu si môžeš pozrieť fotky supermodeliek ako Cindy Crawford a Christy Turlington či herečiek ako Angelia Jolie, Drew Barrymore alebo Cameron Diaz z tohto obdobia. Okrem extrémne tenkého obočia (ktoré dúfame, že sa nevráti) mali všetky na sebe očné tiene v neutrálnych farbách, no v studených odtieňoch. Vybrali sme niekoľko produktov, ktoré ti pomôžu dosiahnuť tento ikonický 90's make-up look.

Riasy až do nebies

Umelé riasy sa vo veľkom vrátili na jesenné prehliadky 2024. Počas jarných aj jesenných fashion weekov sa objavili na prehliadkach Giorgia Armaniho, Marca Jacobsa alebo House of Aama. V líčení sa medze nekladú, no nezabudni, že pozornosť by mali pútať riasy. Ak nefandíš extrémne výrazným mihalniciam, skús siahnuť po kvalitnej objemovej riasenke. Do tvojho nákupného košíka sme vybrali niekoľko produktov, ktoré oceníš: