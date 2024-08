Organizácia v súčasnosti túto záležitosť vyšetruje. Zápas influencera s prezývkou Novby je dočasne zrušený.

Organizátori Clash of the Stars riešia už tretiu kontroverznú kauzu v pomerne krátkom čase. Server Top-Fight píše, že sa interneto šíria podozrenia, že zápasník Novby obťažoval 13-ročné dievča. Na sociálnych sieťach sa dokonca objavili fotografie údajného obvinenia. To, či je pravdivé, sa teraz zisťuje.

Clash of tha stars pravdepodobne musel vydať ďalší zákaz. Novby, ktorý mal zápasiť s Opatom, je tak obvinený zo sexuálneho obťažovania maloletej. ‼️

Nahor opäť potvrdzuje dno 😴 #COTS #clash pic.twitter.com/TjAXSt1t5h - Pavel Trbusek (@PTrbusek) 23. augusta 2024

Podľa žaloby mal influencer požiadať neplnoleté dievča o intímne fotografie. Tá mu ich údajne poslala až 29 a keď chcela vzťah ukončiť, Novby sa jej vyhrážal, že fotografie zverejní.

„Informovali nás o týchto informáciách. Momentálne overujeme pravosť dokumentu a čakáme na konečný verdikt. Novby bol zatiaľ suspendovaný a jednou z možností je jeho úplné vylúčenie z nadchádzajúceho galavečera,“ povedal pre Super.cz spolumajiteľ organizácie Tomáš Linh Le Sy.

Kauza prichádza krátko po ukončení spolupráce so Samirom Marginom, ktorý sa na tlačovej konferencii veľmi hrubo vyhrážal LGBTQ+ ľuďom a Hankou Gelnarovou, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila video, na ktorom hajluje a potom vysvetľovala, že nevie, čo znamená vztýčená pravica.