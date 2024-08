Konzumácia nanukov by malo byť podľa britských odborníkov v školských osnovách. Majú na to logické vysvetlenie

Odborníci v oblasti vzdelávania a vedy v Spojenom kráľovstve navrhujú nečakanú inováciu v školských osnovách – odporúčajú, aby sa konzumácia nanukov stala súčasťou učebného plánu na základných školách.

Za návrhom stoja Royal Society of Chemistry, Institute of Physics, Royal Society of Biology a Association for Science Education. Tieto vedecké orgány naliehajú na britskú vládu, aby pre deti vo veku od 3 do 11 rokov zahrnula do učebných osnov aj základné činnosti, ako je napríklad jedenie nanukov.

Jednoduchý akt lízania nanuku môže byť podľa nich pre deti dôležitým nástrojom na pochopenie základných fyzikálnych princípov, ako je topenie ľadu či prenos tepla.

Medzi ďalšie aktivity zamerané na vedu, ktoré navrhuje PCAG, patria interakcie s rôznymi živými organizmami, výlety na farmy, pestovanie rastlín a ich konzumácia s cieľom hlbšie pochopiť potravinový reťazec, tvorbu odpadu a recykláciu. Vedci tiež odporúčajú pridať hru s vlastným tieňom, čistenie lokálnych parkov či miesenie cesta na chlieb.

„Uvedomujeme si, že ide o zásadnú otázku rovnosti, pretože konkrétne skúsenosti tvoria základ, z ktorého deti čerpajú dôkazy pre svoje myšlienky a rozvíjajú svoje vedomosti a konceptuálne porozumenie. Nielenže to môže zabezpečiť rovnakú úroveň uznania medzi deťmi v rôznych oblastiach a podmienkach, ale tiež ich to pripravuje na oveľa abstraktnejšie koncepty, ktoré im budú predstavené v neskorších fázach ich vzdelávania v oblasti prírodných vied,“ stojí v odporúčaní.