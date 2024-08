Príchod Jona Marianka do Česka mal nakrúcať Netflix. Streamovacia platforma však o ničom nevie

V Prahe s Jakeom Paulom zorganizovali veľkú šou, na ktorej sa rozdával milión českých korún či luxusné autá. Všetko malo byť natočené spoločnosťou Netflix. Streamovacia platforma sa však od vyhlásenia Jona Marianka dištancovala.

Youtuber povedal, že keď sa po piatich rokoch vráti do Českej republiky v sprievode Jakea Paula, všetci si spadnú na zadok. Avizoval, že urobí šou, akú sme ešte nezažili. Podujatie sa napokon aj uskutočnilo, no zožalo dávku kritiky. Niektorí návštevníci s VIP vstupenkami sa sťažovali na nedostatok jedla alebo nápojov či chaotickú organizáciu.

Hoci sa na podujatí rozdávali sľúbené autá, Mariánek nakoniec to najlepšie auto značky Tesla daroval svojej matke. Jon Mariánek nalákal svojich fanúšikov a fanúšičky na to, že okrem rozdávania áut bude celú akciu nakrúcať americký Netflix, keďže pôjde o podujatie nevídaného formátu. „Urobíme z toho extrémne virálnu udalosť a americký Netflix to bude celé natáčať," oznámil YouTuber.

Zástupcovia streamovacej platformy to však popreli. Hovorca českého Netflixu uviedol, že o ničom takom nikto nevie. „Nikto v rámci európskeho tímu o tejto iniciatíve nič nevie. Pýtali sme sa aj amerických tímov a situácia je rovnaká," povedal pre Hrot24 Václav Rambousek.

Ako dodáva portál, youtuberi cestovali so svojím štábom a je možné, že zábery, ktoré urobili, zverejnia len na svojich Youtube kanáloch, prípadne ich nejaká platforma odkúpi.