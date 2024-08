Počas Lovestreamu sa v okolí kradlo. Zlodej sa vlámal k manželovi Jany Kovalčíkovej, zverejnila kamerové záznamy

Zlodej ukradol z haly sudy piva.

Cez víkend sa konal na bratislavských Vajnoroch festival Lovestream. V blízkosti letiska na Vajnoroch, kde festival od 16. do 18. augusta prebiehal, sa nachádza aj akadémia akčných športov v Bratislave – Hangair. Tá patrí Adamovi Graňákovi, manželovi známej slovenskej herečky Jany Kovalčíkovej. Halu prevádzkuje spoločne s bratom Dominikom Graňákom.

Cez víkend sa však v Hangairi kradlo. V sobotu, 17. augusta, ráno si neznámy zlodej odniesol sudy s pivom. K situácii sa vyjadrila aj samotná herečka Jana na svojom Instagrame: „Pozdravujeme smädného pána, ktorý sa dnes ráno rozhodol ukradnúť nám z areálu sudy s pivkom. Veríme, že chutilo, no poprosili by sme vrátiť aspoň prázdne sudy, keďže sú zálohované.“ Zlodeja zachytili aj bezpečnostné kamery, no jeho identita zatiaľ zverejnená nebola.

Zdroj: Instagram/@j.kovalcikova

Bratia Graňákovci halu pre extrémne športy otvorili pred 7 rokmi v septembri a ľudia si ju ihneď obľúbili. Okrem cvičení s trénermi si v Hangair môžeš urobiť oslavu, či prísť len tak bez rezervácie. Ako sa píše na ich stránke: „Hala je určená pre každého, kto má chuť spojiť šport so zábavou.“