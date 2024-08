Záznam moderátorka zverejnila až po 8 rokoch, vraj kvôli necitlivému komentáru herečky chcela so svojou prácou skončiť.

Nórska moderátorka a novinárka Kjersti Flaa zverejnila pred pár dňami na Youtube video z roku 2016, v ktorom robila rozhovor s herečkou Blake Lively a jej kolegyňou Parker Posey. V tom čase im vyšiel dobový film Café Society. Interview získalo v priebehu pár dní viac ako 1,5 milióna zhliadnutí. Novinárka ho totiž kvôli správaniu Lively nazvala „Rozhovor s Blake Lively, kvôli ktorému som chcela skončiť so svojou prácou.“

V úvode rozhovoru pogratulovala Flaa k tehotenskému brušku herečky, ktorá v tom období čakala dieťa. „Aj ja tebe gratulujem k brušku,“ odvetila jej Lively namiesto poďakovania. Komentár na postavu moderátorky sa jej dotkol, pretože ona v tom čase tehotná nebola.

Lively reagovala na moderátorku podráždene

Moderátorka sa neskôr herečiek spýtala, ako sa im páčili dobové kostýmy, v ktorých natáčali. Spomínaný film je totiž z obdobia 30. rokov minulého storočia. „Každý sa miluje pýtať na oblečenie. Mňa by len zaujímalo, či by sa to spýtali mužov,“ odpovedala herečka. Aj tento komentár sa stal novinárke neprimeraný a odvetila jej, že by sa to spýtala aj opačného pohlavia.

„Nie je snáď v poriadku niekomu zablahoželať k tehotenstvu alebo sa spýtať ďalšej ženy o kostýmoch, ktoré nosí vo filme? Povedzte mi v komentároch,“ napísala neskôr Flaa pod video.

Fanúšikovia sa postavili na stranu moderátorky

V súvislosti so zverejneným rozhovorom začali používatelia sociálnych sietí novinárku vo veľkom podporovať a hovoria aj o „páde“ Blake Lively. „Keď sa tieto dve ženy dokážu takto správať k profesionálnej reportérke pred kamerami, predstavte si, ako sa správajú k členom štábu alebo k obyčajným ľuďom,“ napísal jeden z používateľov.

Lively sa počas rozhovoru totiž viac rozprávala so svojou kolegyňou a s moderátorkou diskusie nadviazala očný kontakt len občas. Za slová podpory novinárka najnovšie poďakovala v príbehoch na Instagramovom profile.