Ján Koleník: Zaujímalo by ma, kde je prezident, ktorý vôbec nereaguje na situáciu v kultúre (Rozhovor)

Ako známy slovenský herec vníma kontroverzné kroky Martiny Šimkovičovej a prečo ho tak často nevidno na striebornom plátne?

Patrí medzi najznámejších, najlepších a tým pádom aj najvyťaženejších slovenských hercov. Vidieť si ho mohol vo filmoch Šťastný nový rok alebo V lete ti poviem, ako sa mám či v seriáloch Oteckovia, Za sklom, Jenny a Ultimátum.

Ján Koleník (44) sa čoskoro vráti na televízne obrazovky v seriáloch Druhá šanca a Dunaj, k vašim službám. V prvom hrá lekára so zvláštnymi schopnosťami, v druhom chladnokrvného esesáka. Čo môžeme od nových sérií markizáckych hitov čakať a ako známy herec vníma napätú situáciu v slovenskej kultúre?

Okrem iného prezradil, do ktorých filmov dostal ponuku a prečo to nevyšlo. Objasnil tiež, prečo mu chýba SND, kde pôsobil dlhých sedemnásť rokov a či sa tam niekedy plánuje vrátiť.

Zdroj: Lukáš Kimlička

Začnime tým najaktuálnejším, teda situáciou v našej kultúre. Ľudia protestujú v uliciach proti súčasnej ministerke kultúry a jej nedávnym kontroverzným krokom. Jedným z nich je odvolanie generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. Ako vnímate toto rozhodnutie?

Pani ministerka kultúry má zákonné právo na odvolanie riaditeľa SND aj riaditeľky SNG. Problémom je spôsob, akým k týmto odvolaniam došlo a kto je pani ministerka. Nech mi odpustí, mám pocit, že pani ministerka kultúry nemá kultúrne spôsoby. Už od samej podstaty nie je kompatibilná s kultúrou, ani kompetentná, aby tento rezort viedla. Čo priniesla za svoje predchádzajúce pôsobenie v rámci kultúry? Vieme, kde predtým pracovala.

SND vykazovalo vynikajúce výsledky hospodárenia aj návštevnosti, čo sú pre divadlo dve dôležité veci. Odvolanie riaditeľa takéhoto kolosu, ktorý potrebuje kontinuitu, si žiada určitú víziu a prípravu, nie spontánne rozhodnutie. Pánovi Drličkovi príde partička z ministerstva domov ráno oznámiť, že končí. Dôvody sa dozvieme až o pár dní, a stoja na vode.

Na vedení ministerstva kultúry sa mi takisto nepáči komunikácia smerom k verejnosti. Je tu nešťastne zvolený arogantný prejav, vyhrážanie sa a argumenty založené na klamstvách a zavádzaní. Zatiaľ len vidíme prísnu pani, ktorá akože robí poriadky. A výsledok? Objednávka na stožiar v Národnej galérii, SND 14 dní bez riaditeľa.

Ak ju vo voľbách krúžkovalo 27 000 ľudí a petície proti nej podpísalo zakaždým 180 000 ľudí, vystúpila proti nej celá kultúrna obec s podporou kultúrnej obce okolitých krajín, je to dôvod na odstúpenie. Napriek tomu sa stále správa, akoby bola hlasom celého Slovenska. Bohužiaľ, nie je.



Vy síce už nie ste členom SND od roku 2020, ale predpokladám, že viete priblížiť možné vplyvy zmien vo vedení tejto inštitúcie. Do akej miery môže nový šéf ovplyvniť dramaturgiu predstavení v SND?

V SND som bol sedemnásť rokov a viem, ako divadlo funguje. Musí byť slobodné a musí mať odbornú a umeleckú víziu. Sú tam podpísané dramaturgické plány a tvorivé tímy na rôzne inscenácie na pár rokov dopredu. Mám pochybnosti, že výberové konanie nových šéfov prebehne nezávisle.

Teraz sa bavíme čisto hypoteticky, ale nové vedenie môže odrazu povedať, že niektoré inscenácie nie sú dostatočne tradičné, slovenské, alebo sú príliš kontroverzné a jednoducho sa hrať už nebudú. To by bola jasná cenzúra a začiatok veľkej umeleckej neslobody.

V akej dobe žijeme teraz, keď naša ministerka kultúry zrazu hovorí o tom, citujem, že „biela rasa v Európe vymiera. A prestávajú sa rodiť biele deti. A že na vine je pretlak LGBTI?“ Nie sú to slová neonacistickej ideológie?



Cítite nepokoj a hnev zo súčasnej politickej situácie alebo sa snažíte veci vnímať triezvo a optimisticky?

Ja som pragmatik. Nebudem hovoriť v emóciách. Zlo bude plodiť iba zlo a nenávisť bude plodiť iba nenávisť. Je to reťazová reakcia. Som skôr fascinovaný, do akého bodu sme sa dostali. Politici vládnej koalície zabudli, že sú v službách krajiny, akoby im všetko patrilo, zakrývajú skutočné problémy spoločnosti, na ktoré nemajú riešenie.

Riešia len seba, svojich kamošov, svoju beztrestnosť, médiá, LGBTI, mimovládky, ničia životné prostredie. Po kritike sa stavajú do role obete. Každého, kto má výhrady, stavajú do pozície atentátnika. Vôbec im nejde o zmierenie. Spájanie. Vytvárajú chaotický a ustráchaný dav. To nie je dobre, pretože upúšťame od racionality. Zaujímalo by ma, kde je prezident, ktorý vôbec nereaguje na situáciu v kultúre, na námestiach. Sľúbil, že bude prezident všetkých a bude prezidentom pokoja.