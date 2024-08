Hviezdu Realu Madrid chce kúpiť Saudská Arábia. Ponúka zaňho miliardu eur, môžu z neho spraviť najlepšie plateného hráča sveta

Brazílsky futbalista Vinicius Junior dostal lákavú ponuku prestúpiť z Realu Madrid do Saudi Pro League.

Vyzerá to tak, že sa Saudská Arábia snaží preraziť do elity svetového futbalu tým, že kúpi jednu z najsľubnejších futbalových hviezd Realu Madrid za rekordnú sumu 1 miliardy eur.

Predstavitelia saudskoarabského verejného investičného fondu (PIF) ponúkli Viniciusovi päťročný kontrakt v hodnote približne 200 miliónov eur, plus bonusy. To je až 13-násobne viac ako má teraz a zároveň by išlo o najvyšší plat futbalového hráča v histórii. Aktuálne zarába najviac Cristiano Ronaldo, a to konkrétne 183 miliónov eur.

24-ročný futbalista Vinicius Junior hrá pre španielsky klub od roku 2018. Do Real Madrid prestúpil z brazílskeho klubu Los Blancos a stal sa jedným z jeho najvýraznejších hráčov. Aktuálne je tiež podľa CNN jeden z favoritov na získanie ceny Ballon d’Or pre najlepšieho mužského hráča.

Historia que tú hiciste... 14 🏆 pic.twitter.com/JhLFEnjbby — Vini Jr. (@vinijr) May 28, 2022

Súčasťou ponuky by mal byť aj kontrakt, ktorý by zabezpečil futbalistovi stať sa ambasádorom majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2034. Zatiaľ však podľa ESPN nedostal formálnu ponuku.

Ak by k miliardovému prestupu došlo, stal by sa tak najdrahším hráčom v histórii futbalu. Minulý rok francúzsky útočník Kylian Mbappé údajne odmietol ponuku vo výške 775 miliónov dolárov za vstup do saudského klubu Al-Hilal a prestúpil do Real Madrid.