Kylian Mbappé dostal za prestup do Realu Madrid luxusné BMW. Nemá však vodičák

Futbalista má zbierku áut v hodnote desiatok miliónov, ani jedno však nešoféruje.

Mbappé pred pár dňami oficiálne prestúpil z francúzskeho PSG do Realu Madridu. Na ceremóniu prišlo tisíce fanúšikov, ktorí sa tešia z novej posily tímU. Ako píše sport.aktuality.sk, jedným z benefitov, ktoré majú hráči španielskeho tímu, je spolupráca so značkou BMW. Po oficiálnom prijatí Mbappého do tímu mu teda do zbierky pribudlo ďalšie auto prestížnej značky. Športovec však nemá vodičský preukaz.

Vodičský preukaz pre mňa nebol nikdy priorita

Aj napriek tomu, že Mbappé nešoféruje, má zbierku áut, ktorej hodnota je okolo 50 miliónov dolárov (46 058 000 €). Výšku majetku odhadol minulý rok youtuber S. Ahmad, ktorý mapuje životný štýl celebrít.

Keď sa futbalista potrebuje prepraviť, využíva služby osobného šoféra. „Nemám obyčajné veci, ako je vodičský preukaz. Všetci ich majú, pretože to vnímajú ako povinnosť. Pre mňa to tak nie je, aj keď to pre niektorých znamená slobodu. Mám k dispozícii vodičov, takže vodičský preukaz nikdy nebol pre mňa priorita,“ cituje jeden z jeho výrokov portál dailysports.net.