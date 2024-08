Počas nedeľného záverečného ceremoniálu Olympijských hier v Paríži došlo k kurióznej situácii. O zážitok ľudí sa postarali nielen vystupujúci a ich sprievodný program, na Eiffelovu vežu sa totiž pred treťou hodinou popoludní rozhodol bez istenia vyliezť neznámy muž. Po internete sa okamžite začali šíriť videá „spidermana“ z Paríža.

Identitu neznámeho muža rýchlo odhalili, ide o britského profesionálneho horolezca a koordinátora kaskadérov Louisa Davisa. Brit sa môže pochváliť spoluprácou s hviezdami, akými sú Vin Diesel, s ktorým spolupracoval na filme Rýchlo a zbesilo 6, tiež pracoval s Tomom Cruisom na trháku Mission: Impossible - Fallout a s Arnoldom Schwarzeneggrom.

Napriek odhodlaniu sa mužovi, ktorý sám o sebe tvrdí, že je posadnutý strachom a odolnosťou, nepodarilo vyšplhať na vrchol Eiffelovej veže. Davis vyliezol na železné nosníky a prešiel na stranu veže, ktorú zdobia olympijské kruhy. Na videu je zachytený, ako ho z miesta odvádzajú policajti.

Visiting the Eiffeltower just got a little more thrilling 😮🧗🏽‍♂️#roofer #freesolo #eiffeltower #toureiffel #paris2024 #urbanclimber pic.twitter.com/MdbkacWTbR