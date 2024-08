Slovák Marek nalieval indiánom v pralese rum: Strašne sa opili. Krokodíla lovili holými rukami (Rozhovor)

Žil na okraji pralesa, splesnivela mu košeľa a termity jedol ako čipsy. Marek na zážitky z delty rieky Orinoko len tak ľahko nezabudne.

Predstav si, že máš prácu, pri ktorej precestuješ kus sveta. Večer ideš spať v jednej krajine a ráno sa zobudíš v druhej. A čo viac, spoznáš nových ľudí, naučíš sa viac o inej kultúre a možno sa ocitneš aj v indiánskom kmeni, kde budeš jesť krokodíla.

Presne toto zažil Marek Cibulka, ktorý pracuje ako palubný sprievodca už niekoľko rokov. Podarilo sa mu dostať aj do Južnej Ameriky, kde navštívil malú dedinku pri delte rieky Orinoko a na niekoľko dní sa stal súčasťou domorodého indiánskeho kmeňa. To, čo tam zažil, prezrádza v rozhovore.

Moja noha vstúpila už na každý kontinent.

Ako dlho už lietaš?

Ako palubný sprievodca som začal pracovať v roku 2006, takže dlho. Vďaka lietaniu som precestoval už značnú časť sveta a môžem sa pochváliť, že moja noha vstúpila už na každý kontinent. Vo februári som bol totiž na Antarktíde, ako súčasť posádky nórskeho vedeckého inštitútu.

Ako vnímaš svoju prácu? Asi ju máš rád, keď si vo fachu tak dlho?

Samozrejme, mňa moja práca veľmi napĺňa. Ale tak, ako ti každá práca niečo dá, tak ti niečo aj berie. Platí to aj pri lietaní. Mne napríklad berie taký ten normálny harmonogram, keďže väčšinou ľudia pracujú cez týždeň od 9 do 17. Ja pracujem takmer nonstop, nikdy neviem, či tu budem trebárs budúci týždeň a nemôžem si veľmi robiť dlhodobé plány.

Nemôžem sa dohodnúť ani s kamošmi na pivko, keďže sa môže čokoľvek stať. Napríklad toto leto sme mali kopec meškaní, najmä z Turecka, to bola katastrofa. Takže je veľmi dôležitá flexibilita. Nehovorím, že je moja práca nejako extra náročná, ale napríklad určite sa podpíše aj to, že častokrát vstávam v noci alebo skoro ráno, niekedy lietam celú noc.

Mne to ale do veľkej miery aj sedí, keďže nemám rád stereotyp. A v tejto práci stereotyp neexistuje. Každý deň ma čaká niečo nové, nejaké výzvy, niekedy aj s pasažiermi. Tí dokážu byť nároční, ale naopak, aj príjemní.

Na nás Slovákoch vnímam, že máme nejaké bloky.

A čo ti tvoja práca, naopak, dáva? Spomínal si, že si precestoval kus sveta. Čo boli tvoje top destinácie?

Top zážitok bola určite tá Antarktída. Ale páčilo sa mi aj na Novom Zélande, kde som strávil tri týždne a prešiel som ho autom zo severu na juh a z juhu na sever. Rád spomínam aj na Afriku, konkrétne Nigériu, Gabon, či Angolu. Taký ten stred a juh kontinentu. No a určite spomeniem aj Indiu, ktorú som precestoval krížom-krážom, aj Pakistan.

Ľudia sú všade veľmi milí, vždy som mal dobrú skúsenosť. Vnímam to na nás, na Slovákoch, že máme nejaké bloky.

No a krásne spomienky mám aj z Venezuely. Okrem toho, že som si pri Amazonke, pod Anjelskými vodopádmi, rozbil hlavu, som tam zažil naozaj veľa. S našou spoločnosťou sme tam lietali, vozili sme pasažierov na ostrov Isla de Margarita v Karibskom mori. Zvykli sme tam zostať aj niekoľko dní, kým sme leteli naspäť.

Marek navštívil domorodý kmeň pri rieke Orinoco. Zdroj: Marek Cibulka

Čo si tam počas pobytu robil?

Keďže nie som vôbec typ človeka, ktorý by sa váľal na pláži celý deň, rozhodol som sa trocha preskúmať vnútrozemie a presunúť sa z ostrova na pevninu. Jedna zo sprievodkýň, ktoré tam boli, mala kamaráta vo vnútrozemí a ja som si naňho vypýtal kontakt.

Vedel som, že rieka Orinoko a jej delta sú nádhernými miestami na tejto planéte a pomocou toho kamaráta sa mi podarilo nakontaktovať na takého človeka, nazvime ho starejším, v jednej dedine pri spomínanej rieke. On mi povedal, že tam môžem prísť a niekoľko dní aj pobudnúť.

Taxikár ma viezol 6 hodín. Po ceste zrazil papagája a prešiel aj po hadovi.

Takže si neváhal a opustil si ostrov. Ako si sa tam dostal?

Prišiel som na letisko a po dlhšom hľadaní nejakých ľudí, ktorí majú malé lietadlá, som našiel dvoch domácich. Mali jednovrtuľové lietadlo a dohodol som sa s nimi, že ma na druhý deň ráno vezmú do mesta Maturín vo Venezuele. Odtiaľ moje cesty viedli do spomínanej dedinky Tucupita, kam som išiel taxíkom. Na tú cestu asi nikdy nezabudnem.

Prečo? Bolo to nebezpečné?

Tá cesta bola plná zážitkov. Taxikár ma viezol 6 hodín a celú cestu ma chcel nonstop zabávať. Otáčal sa na mňa, po ceste zrazil aj papagája, lebo sa vôbec nepozeral pred seba a prešiel aj po hadovi.

Po ceste som počul opice a videl aj sladkovodné delfíny.

To znie poriadne divoko. Čo ťa čakalo po príchode na miesto?

Prišli sme do dedinky obklopenej pralesom. Keďže to celé kedysi bola džungľa, bolo tam veľa zvierat. Keď som dorazil, napísal som starejšiemu a následne ma vyzdvihol v prístave na drevenom člne. Odtiaľ sme sa ešte presunuli do konečnej destinácie.

Marek žil v dedinke, ktorá mala iba zopár domov. Tie boli postavené na vode. Zdroj: Marek Cibulka

Ako vyzerala cesta člnom po rieke?

V niektorých miestach mala rieka Orinoko šírku 400 metrov, niekde kilometer, ale viezli sme sa aj po kanále širokom 2 metre. Po ceste som počul opice a videl aj sladkovodné delfíny, kúsok od nás. Chcel som s nimi plávať, ale boli plaché a odplávali preč.

Domy mali postavené na vode a nemali bočné steny.

Na aké miesto ťa doniesol starejší?

Doplavili sme sa do takej malej dedinky, ktorá pozostávala asi z troch rodín. Tá dedinka vyzerala asi tak, ako zaplavené Benátky. Domy mali postavené na vode a nemali bočné steny, iba hrubú stavbu, podlahu a strechu. Pretože bola tak hlboko v delte rieky, nedalo sa chodiť po zemi a mali tam postavené také vyvýšené mostíky, ktoré spájali jednotlivé miesta.

Ubytovali ťa tiež v jednom z tých domov?

Mne pripravili nocľah v malom domčeku z dreva, ktorého steny tvorili plachty, a jediné svetlo išlo zo sviečky. Okolo postele som mal veľkú moskytiéru. Bolo tam hrozné teplo a vlhko, aj to drevo, z ktorého bol dom postavený, bolo dosť mokré.

Po celom dni som sa rozhodol, že si dám dole bielu košeľu. Ráno, keď som sa zobudil, bola úplne vlhká a bola na nej asi tona hmyzu. Vytvorila sa na nej dokonca aj pleseň. Vtedy som sa poučil, že čokoľvek si dám zo seba dole, putuje do vodeodolných sáčkov do ruksaku.

Mali tam porozhadzované šaty, plastové obaly a keď niečo použili, hodili to do rieky.

Domy nemali bočné steny. Zdroj: Marek Cibulka

Ako ťa vnímali domáci? Prijali ťa, alebo si bol pre nich hrozbou?

Vôbec som nenarušil ich pohodu, mojím príchodom sa nič nezmenilo. Dospelí pokračovali vo svojich činnostiach, deti sa hojdali v sieti a každý sa staral o seba.

Zažil si tam nejaký kultúrny šok?

Určite áno, žijú úplne iný život ako my. Nikam sa neponáhľajú. Čo ma ale v zlom slova zmysle prekvapilo, bola špina. Naozaj všade. Mali tam porozhadzované šaty, plastové obaly. Keď niečo použili, nehodili to do koša, ale trebárs do rieky alebo na zem.

Celý deň tam hučal generátor, ktorý využívali iba kvôli vysielačke. Vysielačku mali umiestnenú na vysokej palme, do ktorej nasekali drevá a tie slúžili ako schody. Elektrinu nepoužívali nikde, všade boli sviečky, iba v jednom centrálnom domčeku mali ropu a nejaké spotrebiče, ktoré fungovali na ten generátor.

Počul som aj veci, čo som nechcel. Došlo mi, že sa vedľa mňa ľudia milovali.

Mareka prekvapilo, že mali domorodí v domoch špinu a neporiadok. Zdroj: Marek Cibulka

Takže ti okrem špiny prekážal aj ten zvuk, áno?

No áno, ja som bol zvyknutý na pokojný spánok v tichu, no tu sa o tom hovoriť nedá. A okrem generátora som v noci počul, ako sa presúvali zvieratá vo vode, ako opice na stromoch vydávali pazvuky a keď okolo leteli papagáje, bolo to tak hlasné, ako keby prešiel okolo traktor.

Niet sa čo čudovať, keď boli steny tvojho „domu“ vlastne plachty.

Asi tak. Dokonca som počul aj veci, čo som nechcel, keď sa mi jeden večer nedalo spať. Ozvalo sa nejaké stonanie. Najprv som si myslel, že niekto niekomu ubližuje, ale potom mi rýchlo došlo, že sa tam vedľa ľudia milovali.

Pijavice sa na mňa prisali po celom tele.

V noci si sa teda asi veľmi nevyspal. Čo si robil cez deň?

Keď som sa ráno zobudil, všetci ešte spali a mne prišlo ako fajn nápad ísť sa poprechádzať. Obul som si gumáky, ktoré tam mali, a vybral som sa po drevených latách. Sem-tam som zišiel aj do blata.

Keď som sa vracal a dedina sa už prebudila, zvláštne na mňa pozerali a ja som si všimol, že mám na sebe nejaké fľaky. Boli to pijavice, ktoré sa na mňa prisali po celom tele. Jeden domáci si potom namočil prsty do soli a akonáhle sa dotkol pijavice, tá sa odo mňa odtrhla.

Domáci vytiahli domino a ja som vytiahol fľašu rumu. Strašne sa opili, majú nízku toleranciu alkoholu.

Kým hral Marek s domácimi stolovú hru, opili sa z malého množstva rumu. Zdroj: Marek Cibulka

A čo iné dni?

Doobeda sme väčšinou nerobili nič. Raz ma ale deti zavolali, nech sa s nimi idem kúpať. Umývali sme sa tam s mydlom a potom som si uvedomil, že vlastne voda, v ktorej sme sa umývali, bola aj moja pitná voda. Nikto tam nič neriešil. Občas som išiel aj s dospelými do lesa.

Jeden večer domáci vytiahli domino a ja som vytiahol fľašu rumu. Boli sme štyria a kým sme hrali, strašne sa opili, ale že naozaj veľmi. Vypili sme asi iba polovicu fľaše, bola to sedemdecka.

Takže im stačilo na pomery Slovákov málo, aby sa opili?

Áno, v týchto kmeňoch je tolerancia alkoholu veľmi nízka, nie sú na to zvyknutí. Robili hluk na celú osadu. Síce neboli nejakí zlí a agresívni, viem si predstaviť, že keby vypili o dva poldecáky viac, mohlo by to skončiť veľmi zle.

Na druhý deň som sa však vďaka tomu stal plnohodnotnou súčasťou ich kmeňa a zrazu ma začali všade volať s nimi. Išli chytať kraby, tak mi zakričali, že chico, poď s nami.

Zjedol som vzácneho červa, ktorého mi daroval jeden domáci, a kŕmil som sa aj termitmi.

Domáci sa venovali rybolovu, jedli rôzne živočíchy vrátane krabov, dokonca aj krokodílov. Zdroj: Marek Cibulka

Kraby chytali, aby ich mohli zjesť? Čo si tam vlastne jedol?

Áno. Ľudia si tam varili v domčekoch a ja som tam mal tiež nejaké ich lokálne jedlo. Napríklad, robili si na tvrdom bahne kukuričné placky, ktoré mi veľmi chutili. Bolo to niečo ako náš lángoš, ale na sladký spôsob. Jedávali sme to so sirupom.

Spomínam si, že som tam zjedol aj vzácneho červa, ktorého mi daroval jeden domáci, a kŕmil som sa aj termitmi. Hádzal som ich do seba ako také čipsy.

Raz, tuším to bolo v ten večer, ako sme pili rum, som sa opýtal domácich, či jedia aj krokodíly. Jeden povedal, že áno, a už sme aj boli na ceste do člna. Jeden šoféroval a druhý svietil svetlom a navigoval. Netušil som, že v noci krokodílom svietia oči, ak si tak levitujú na hladine.

Väčšinou sa konzumuje chvost, mne však krokodíl nechutil.

Takže si na vlastné oči videl, ako lovia krokodíla? Ako to prebiehalo?

Ten, ktorý ho zbadal, skočil do vody a zviazal ho špagátom. Potom ho dal do loďky. Krokodíl mal asi meter 20. Následne sme ho aj zjedli. Väčšinou sa konzumuje jeho chvost, lebo sa tam nachádza najviac mäsa. Mne osobne krokodíl ale veľmi nechutil. Všade boli chrupavky, ktoré boli tvrdé a musel som ich každú chvíľu vypľúvať.

Domorodí obyvatelia sem-tam ulovia aj krokodíla a zjedia ho. Marekovi krokodíl nechutil. Zdroj: Marek Cibulka

Čo si si z tohto pobytu odniesol?

Kopec zážitkov a iný pohľad na život. Vždy je fajn niekam odísť a preskúmať iné miesta. Na tento kmeň budem ešte dlho spomínať.