Doplň svoj šatník o štýlovú kabelku, s ktorou sa rozhodne nestratíš v dave.

Aká kabelka by počas nasledujúcich mesiacov nemala chýbať v tvojom šatníku? Prešli sme si kúsky, ktoré sa objavili na prehliadkových mólach a dnes ti prinášame top trendy na nadchádzajúce obdobie. Jesenná kabelková sezóna sa ponesie v znamení rozmanitosti farieb, štýlov aj materiálov. Všetky kabelky však spája jedno – nositeľnosť.

Ako uvádzajú aj editori z magazínu Harper's Bazaar, najviac trendy je tá kabelka, ktorú vynosíš v bežné dni. Zabudni na kabelky, ktoré svojou veľkosťou pripomínajú skôr kľúčenky, či príliš extravagantné kúsky, ktoré nedokážeš vynosiť. Namiesto toho investuj do kvalitného a nadčasového kúsku, ktorý môžeš nosiť na sto rôznych spôsobov pri každej príležitosti.

Nemusíš sa však báť, že by v tvojom šatníku zavládla nuda. Práve naopak. Trendom totiž budú aj výrazné tvary či materiály. Ktorá kabelka sa stane tvojím favoritom?

1. Veľké tašky

Máš pocit, že udržať život pod kontrolou, je nad tvoje sily? Chaotický život plný impulzov inšpiroval aj módnu návrhárku Miucciu Pradu, ktorá pre rok 2024 predstavila trend kabelky prekypujúcej životom. Oversize taška, z ktorej trčia všetky veci, bez ktorých si svoj rušný deň nedokážeš predstaviť, sa okamžite stala trendom valcujúcim všetky tie maličké a dokonalo zorganizované kabelky. „Konečne trend, ktorý nám dovoľuje naplno prejaviť naše chaotické JA,“ neskrývali nadšenie ani módni editori.

My ti dávame do pozornosti túto koženú shopper bag značky Liebeskind Berlin za necelých 230 €, do ktorej celkom určite naložíš všetko potrebné. Dizajn kabelky je univerzálny a nadčasový, hodí sa do práce, do školy aj na celodenné behanie po meste. Dostupnejšou alternatívou je shopper bag značky Valentino, ktorú teraz kúpiš za 129 €.

Kožená shopper bag značky Liebeskind Berlin je vhodná na každodenné nosenie. Zdroj: About you / Liebeskind Berlin

2. Výrazná textúra

Po tom, čo značky ako Burberry, Tod's či Prada predstavili svoje nové kolekcie, bolo jasné, že hitom sezóny sa stanú aj chlpaté kabelky. Nemusíš si kupovať kabelku v tvare psa, akú navrhla napríklad írska dizajnérka Simone Rocha. Stačí, ak siahneš po kabelke z plyšu, peria či kožušiny.

Čiernu plyšovú kabelku značky IRO môžeš mať teraz so 70% zľavou za 115 €. Hoci ide o pomerne výrazný kúsok, vďaka čiernej farbe a praktickému tvaru sa hodí k množstvu outfitov. Chlpatú kabelku ľahko zladíš s elegantným, ležérnym, ale aj športovejším outfitom. Ak ťa neláka kožušina, do pozornosti ti dávame elegantnú kabelku s výraznou textúrou značky faina za 79 €.

Zdroj: About You / IRO

3. Kabelka typu bucket

Do hry sa po krátkej pauze vracajú aj obľúbené „bucket bags“ s okrúhlym dnom a vyšším telom. Do takejto kabelky sa ti zmestí všetko potrebné, zároveň však nebude ako preplnená shopper bag.

My ti do pozornosti dávame hnedý bucket bag so zlatými detailmi značky Vanessa Bruno. Elegantná kožená kabelka ťa zaujme kvalitným prevedením a prepracovanými detailmi, ktoré z nej robia dokonalý kúsok na denné, ale aj večerné nosenie. Cenovo dostupnejšia je potom napríklad kabelka značky Expatrié, ktorú kúpiš za menej ako 60 € a v ponuke je množstvo farieb.

Zdroj: About You / Vanessa Bruno

4. East-to-West Bag

Ak chceš byť túto sezónu trendy, zapamätaj si pojem „East-to-West Bag". Podlhovasté kabelky sa totiž vracajú do hry a chýbať by nemali ani tebe. Táto predĺžená silueta sa objavila na mnohých módnych prehliadkach a teraz priťahuje pozornosť módnych nadšencov na celom svete.





Nás zaujala bordová kabelka značky Calvin Klein, ktorá je momentálne v akcii za 89 €. Do pozornosti ti dávame aj elegantnú čiernu kabelku značky About You s cenovkou 39 €.

Zdroj: About You / Calvin Klein

5. Kovová rukoväť

Čím výraznejší popruh či rukoväť, tým lepšie. Trendom jesene 2024 sú totiž kovové rukoväte pripomínajúce náramky. Módni dizajnéri sa rozhodli zaostriť na detaily a z obyčajného popruhu na kabelke vytvoriť šperk, ktorý doplní tvoj outfit.

Nás oslovila čierna listová kabelka Kazar so zlatou rukoväťou a detailmi, ktorú kúpiš za 110 €. Tvojej pozornosti by nemala uniknúť ani listová kabelka značky faina za menej ako 130 €. Vybrať si môžeš z niekoľkých farebných prevedení.