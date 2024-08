Elona Muska poznáš ako jedného z najbohatších podnikateľov. Vlastní Teslu, vesmírnu spoločnosť Space X a aj sociálnu sieť X (predtým Twitter). Je však známy aj tým, že verejne a hlasno hovorí svoje často provokatívne názory a je mu jedno, koho tým urazí. Tentokrát si šťuchol rovno do venezuelského prezidenta.

Nicolás Maduro bol po prvýkrát zvolený ako prezident Venezuely v roku 2013. Po skoršom oznámení opäť vyhral voľby aj tento rok s 51 % hlasov. To vzbudilo mnohé otázky, keďže chýbali podporné dôkazy a opozičné strany sa zjednotili s podozrením, že pri spočítaní hlasov sa mohlo podvádzať. Na tento fakt reagoval na platforme X aj Elon Musk, ktorý tiež spochybnil Madurove víťazstvo.

Maduro následne reagoval na Muska v národnej venezuelskej televízii s výzvou na boj: „Chceš sa biť? Poďme do toho, Elon Musk. Som pripravený.“ Miliardár na túto výzvu na platforme X reagoval iba slovom: „Prijímam“. Neskôr dodal ďalším príspevkom: „Vycúva“. Toto však nie je Muskovo prvé rodeo. Na súboj vyzval už aj Marka Zuckerberga či Vladimira Putina.

Zatiaľ nevieme, kedy a či sa tento boj uskutoční, a či pôjde o box, MMA alebo iný bojový šport. Musk už však venezuelskému prezidentovi sľubuje lákavú výhru — cestu na Mesiac zadarmo. Keď však Maduro prehrá, mal by podľa Muska odstúpiť z funkcie.

If I win, he resigns as dictator of Venezuela.



If he wins, I give him a free ride to Mars.