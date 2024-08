Málokto vie, aký je význam ikonického gesta športovcov.

Olympijské hry 2024 konajúce sa v Paríži sú stále v plnom prúde. Okrem fascinujúcich športových výkonov, nepríjemných zranení či zaujímavých príbehov sa však každoročne objavujú fotky s detailom, nad ktorým si sa už pravdepodobne niekedy zamyslel/-a.

Pohľad, ako na slávnostnom piedestáli stoja športovci a v zuboch majú medaily, je ikonický a v športe funguje už od nepamäti. Málokto však vie, aký je význam tohto gesta s medailou medzi zubami.

História hovorí, že obchodníci hrýzli svoje zlaté mince, aby si overili ich pravosť, keď sa drahý kov používal ako forma meny. Portál Olympics uvádza, že dôvodom týchto športových fotiek je jednoduchý: pretože to od nich fotografi žiadajú.

„Fotografi sú týmto posadnutí,“ povedal pre CNN prezident Medzinárodnej spoločnosti olympijských historikov. Túto pózu, kedy športovci majú medailu v zuboch, považujú za záber, ktorý sa ľahšie môže dostať na titulnú stranu novín. „Myslím si, že sa na to pozerajú ako na ikonický záber, ako na niečo, čo sa dá pravdepodobne predať. Nemyslím si, že je to niečo, čo by športovci urobili sami od seba,“ vysvetlil.

Slovenský vodný slalomár Martin Beňuš. Zdroj: FOTO: TASR/AP

Slovenské úspechy na tohtoročných OH

Najnovšie si na Olympiáde pripísala obrovský úspech atlétka Gajanová. V druhom semifinálovom behu obsadila 6. priečku a hoci sa ďalej do finále nedostala, prekonala náš národný rekord. „Bolo to rýchle. Mrzí ma, že nevyšlo finále, ale teší ma, že som prekonala národný rekord, ktorý dlho odolával,“ priznala. Nový slovenský rekord v behu na 800 m je 1:58,22 min, ten zlepšila po 37 rokoch.

Ďalší slovenský úspech priniesol skejtbordista Richard Tury s 5. miestom, 4. miesto získala tenistka Anna Karolína Schmiedlová či bronzová medaila vo vodnom slalome, ktorú získal Matej Beňuš.