Modelka Saša prerazila v Ázii: Pri fotení som sa prepadla do ľadového jazera. Z párty s Brunom Marsom som utiekla (Rozhovor)

Modelka Saša Švecová z agentúry Elite Bratislava aktuálne pôsobí v Japonsku. „Modeling je o tom, že ťa niekto posunie. Nie je to až tak o vzhľade. Musíš mať osobnosť a drive, aby si sa predrala, zaujala a vybudovala si vzťah s klientmi,“ prezradila Saša, ktorej devízou sú podľa jej vlastných slov nezvyčajné črty tváre.

Saša nestavia všetko na jednu kartu a vo voľnom čase sa chce venovať aj dídžejingu. „Pre mixážny pult som obetovala polovicu kufra, teraz na svoje hobby nemám veľmi čas a tak je mojou dekoráciou na stole,“ smeje sa 21-ročná modelka.

Ako si sa dostala k modelingu?

Mám nezvyčajné črty tváre, hranatú bradu, veľké uši a som veľmi vysoká. Mama ma nabádala, aby som vyskúšala modeling a tak som v roku 2019 išla na casting do Elite Model Look v obchodnom centre. Tam si ma síce nevybrali, no počas pandémie o rok neskôr ma oslovila moja aktuálna agentka z Elite Bratislava s tým, že ma našli cez Instagram.

Prvýkrát si vycestovala v rámci práce rovno do Japonska. Čo ťa tam prekvapilo najviac?

Ja som z Dubnice nad Váhom, mňa prekvapila aj vysoká budova. (smiech) Japonci robia všetko inak, ako som bola zvyknutá. Veľmi si všímam maličkosti, na ktorých im naozaj záleží. Najlepšia vec na Japonsku sú záchody s desiatimi tlačidlami. Keď na WC stlačíš tlačidlo „súkromie“, pustí sa vtáčí spev, aby nebolo počuť ako cikáš. Cez zimu bola moja obľúbená aktivita sadnúť si na dve hodiny na vyhriatu záchodovú dosku. (smiech)



Keď sme sa dohadovali na online stretnutí, hovorila si mi, aký nabitý máš program. Ako vyzerá deň modelky v Japonsku?

Medzi 10 a 11 musím agentúre napísať, ako vyzerá môj deň, či mám nejaký casting a pod. Potom sa dám dokopy, nahodím basic outfit a idem do agentúry, kde nás vyzdvihne vodič, ktorý nás zároveň prezentuje na castingoch.

Denne máme od jedného až po osem castingov. Vodič nás rozváža po celom meste, rozdáva naše comp karty s informáciami o nás. Keď sa klientovi zapáčime, dá nám vyskúšať nejaké oblečenie, spraví fotky a ide sa ďalej. Medzi tým občas stíham aj užiť si čas s kamošmi, ísť na matchu alebo na večeru.

Ako vyzerá tvoj deň, keď uspeješ a dostaneš job? Uchádzam sa o prácu na rôzne fotenia či prehliadky. Od masážnych produktov, cez kostýmy pre sestričky až po prehliadky pre high fashion značky. Niektorý job môže trvať štyri dni, iný hodinu. Platovo sa to tiež pohybuje v rôznych sumách. Od 200 eur až po niekoľko tisíc. Najviac, koľko som zatiaľ dostala, bolo 3 000 eur. To všetko však záleží od viacerých faktorov.



Udržiavaš si postavu striktným jedálničkom?

Ja som mala odmalička dobrú postavu. Neriešila som to až kým som neodcestovala. Vždy som mala miery modelky. Ľudia sa pýtajú, koľko musia vážiť, aby sa dostali do modelingu. Váha však nie je smerodajný údaj, každý má inú stavbu tela a v modelingu je dôležitý hlavne obvod bokov, tie sa merajú všade.

Verím, že všetko je to o hlave. Odkedy mi ostatné baby začali rozprávať: „Saša, ty ješ všetko a stále si chudá! Mne stačí, že zjem jedno jablko a už priberiem, musím sa kontrolovať,“ aj ja som si to začala na sebe všímať. Dávam si pozor, doprajem si každý deň aj zmrzlinu, ale volím skôr zdravšie jedlá.

A čo cvičenie?

Cvičím, keď mám čas a priestor, ale vôbec to nehrotím. Nikdy som nebola športový typ. Som skôr kreatívna a umelecká. Na cvičenie musím byť mentálne nastavená. Neviem to skĺbiť s hektickým harmonogramom. Ako modelka sa však veľmi veľa nachodím, takže aj to je moja forma pohybu.

Zažila si v práci nevhodné narážky na tvoj vzhľad?

Baby mi o tom hovoria veľmi často. Mne sa niečo podobné stalo na fotení v Kórei. Bolo to fotenie zadarmo a už hneď počas prvých piatich minút mi klient povedal: „Ty máš uši ako slon. Môžeš s nimi odletieť!“ A potom dodal, že nečakal, že budem až taká štíhla. Po čase v tomto priemysle som si aj ja začala uvedomovať, že modelky na castingoch posudzujem pohľadom a odhadujem, ktorá konkrétny job na základe svojho vzhľadu dostane a ktorá nie.

Viem ako klienti nad modelkami rozmýšľajú. Klienti často komentujú vzhľad modeliek vo svojom jazyku a nečakajú, že im budeme rozumieť. Berú nás ako „produkty“. Na prvý pohľad to pôsobí neslušne, je to však už také zautomatizované ako keď si dizajnér vyberá látku na konkrétny model a hľadá tú najvhodnejšiu.