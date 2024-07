Martin začal kariéru v Amerike ako upratovač a neskôr sa vypracoval na pozíciu hlavného údržbára v jednej zo škôl. Neskôr si však chcel nájsť lepšie platený job a presťahoval sa do Austinu. Dnes je poštárom a niektoré jeho zážitky sú vskutku úsmevné.

Martin sa narodil v Česku, no vyrastal v Nitre. Ako 27-ročný išiel do Ameriky navštíviť svoju tetu, ktorá bývala v meste Milwaukee vo Visconsine. Tak sa mu tam zapáčilo, že sa rozhodol vrátiť sa tam opäť. Vtedy ešte nevedel, že tam už zostane nastálo.

Začínal ako upratovač a neskôr ako hlavný údržbár jednej zo škôl. „Všimli si ma a zapáčil som sa im. Američania sú leniví. Samozrejme, nie všetci.

To, čo urobia dvaja Slováci, robí päť Američanov.

Keď som robil ako údržbár a prišiel mail, že je pokazené umývadlo, týpek si urobí kávu a radšej kúpi novú súčiastku.“ Ako poštár roznáša poštu, balíky, magazíny, no ako v rozhovore pre Refresher dodal, niekedy aj bizarné veci. Naozaj poštári v Amerike hádžu noviny z okna auta? „Haha, niekedy ich vidím takto pohodené na zemi. Ale neviem, kto to robí, my to nemôžeme takto hádzať. Akonáhle nie je pošta uložená v schránke, je problém. Myslím, že sú to len nejaké brigády.“

V rozhovore si prečítaš ako sa dostal do Ameriky a čo najskôr robil. Koľko si ako poštár v Texase zarobí, kde býva a koľko ho to stojí, aké bizarné zážitky zažíva vďaka tejto práci aj to, či sa niekedy bál roznášať poštu v ghettách.

Martin ako a kedy si sa dostal do Ameriky?

Moja teta bývala v Amerike. Prišiel som sem najskôr na leto keď som mal 27 rokov. Vrátil som sa na Slovensko, dokončil som si bakalára a teta mi zavolala, či nechcem prísť ešte raz. Tak som si povedal, že prídem. V roku 2012 som sa do Ameriky vrátil opäť a už nastálo. Aj keď som to neplánoval.

Býval si s ňou?

Áno, býval som najskôr s ňou a potom som sa presťahoval. Ale len do vedľajšieho vchodu. Býval som dlho v meste Milwaukee. Do Texasu som sa presťahoval len pred rokom.

Začal si v Amerike hneď aj pracovať?

Áno, na začiatku som robil všelijaké práce. Upratoval som fitness centrá, knižnice, kancelárie, obrovské domy s basketbalovými ihriskami na dvore. Neviem, či som bol aj u nejakej celebrity, nechcem klamať. Ale boli to veľmi bohaté štvrte.